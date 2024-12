Собранието на Јужна Кореја ја поништи вонредната состојба, ситуацијата е сѐ уште тензична

Претседателот на парламентот ја прогласи воената состојба за неважечка, многу брзо откако претседателот на Јужна Кореа, Јун Сук Јеол, прогласи дека земјата стапува во воена состојба по заканите коишто ги добиле од Северна Кореа, што не се случило уште од 1980 година, пренесува Ројтерс.

Движењето на Јун, кое го образложи како насочено против неговите политички противници, беше гласно оспорено дури и од лидерот на неговата партија, Хан Донг-хун, кој бил присутен на гласањето во парламентот и кој имал судири со Јун за начинот на кој претседателот се справува со последните скандали.

Во Јужна Кореа во живо на телевизија беа прикажувани војници со шлемови, кои наводно биле задолжени за воведување на воената состојба. Било прикажувано како се обидуваат да влезат во зградата на собранието, а помошниците на пратениците се гледаат како се обидуваат да ги сопрат војниците со распрскување на апарати за гасење на пожари.

South Korean troops already flooded the National Assembly en masse. The law enforcement seem to be gathering a lot of police officers and the army is deploying troops to keep the martial law under total control pic.twitter.com/BFpbceBJv9

