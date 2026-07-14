Синоќа Собранието ги избра новите министри во рамки на реконструкцијата на Владата, предложена од премиерот Христијан Мицкоски.

Во завршното обраќање Мицкоски им се извини на пратениците и на граѓаните за инцидентот што настана во парламентот кога кандидатот за министер за локална самоуправа, Иван Стоилковиќ, инаку претседател на Демократската партија на Србите (ДПС), како што велат од СДСМ, ги навредувал и пцуел заменик-координаторот на пратеничката група Фатмир Битиќи и пратеникот Митко Трајчулески.

„Ќе ми дозволите, како претседател на Владата, да им се извинам вам, пратениците, и на граѓаните што денеска бевме сведоци на овие настани и се надевам дека тоа никогаш повеќе нема да ни се повтори“, рече Мицкоски од говорницата.

Претходно во текот на седницата, поради навредите, сите опозициски партии освен пратениците на Левица, ја напуштија собраниската седница вклучувајќи ги СДСМ, ДУИ и Алијанса за Албанците. Во меѓувреме, ниту Стоилковиќ ниту претседателот на Собранието Африм Гаши не се извини за навредите кон пратениците.

За нов министер за правда е избран Јетон Шасивари од Вреди, за земјоделство Борче Серафимовски од ЗНАМ, за односи меѓу заедниците Агон Ферати од Вреди, за здравство Сашо Клековски од ВМРО-ДПМНЕ, за туризам и култура Седат Сулејмани од Вреди, за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски од ВМРО-ДПМНЕ, за локална самоуправа Иван Стоилковиќ од ДПСМ, а министер без ресор Ерџан Демир од ВМРО-ДПМНЕ.

Министрите беа избрани со 69 гласа „за“, без ниту еден воздржан и против.