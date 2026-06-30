Собранието денеска донесе повеќе законски измени по скратена постапка, а на дневен ред остануваат и новите измени и дополнувања на Изборниот законик, кои треба да се разгледаат на 110. седница.

Пратениците попладнето одржаа продолженија на три пленарни седници и изгласаа измени на Законот за работно ангажирање на лица, Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија и Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување.

Со 59 гласа „за“ без ниту еден глас против или воздржан, на 105. седница беа донесени и измените на Законот за царинската тарифа и на Законот за ревизија, а беа усвоени и финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2025 година.

На 106. седница, исто така со 59 гласа „за“, беше донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за работно ангажирање на лица, а измените на Законот за Советот на јавните обвинители поминаа со 59 гласа „за“ и 18 „против“.

Собранието го усвои и Законот за финансиски лизинг со 59 гласа „за“, додека на 108. седница измените на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување поминаа со 58 гласа „за“ и шест „против“.

Министерот за здравство Азир Алиу, образложувајќи го законот, изјави дека трансплантацијата „не е само медицинска постапка, туку е живот, надеж и можност еден човек и по неговата смрт да продолжи да живее преку животот на некој друг“.

Алиу најави и воведување на лична изјава за дарување органи по смртта, со што, како што рече, „државата нема да претпоставува, туку граѓанинот сам ќе одлучи“.

Пратеникот Илир Хасани од ДУИ изјави дека законот е значаен и дека треба да биде поддржан, но додаде дека не се чувствува сигурен неговото име да се најде на некаква листа за можна трансплантација и дека во оваа форма нема да даде поддршка.

Собранието продолжи со работа по 110. седница, на чиј дневен ред се новите измени и дополнувања на Изборниот законик, кои се носат по скратена постапка и се дел од реформската агенда.