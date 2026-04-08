Граѓани и новинари се собраа пред зградата на Н1 за да изразат солидарност со редакцијата, по разрешувањето на претходниот директор на телевизијата Н1, Игор Божиќ.

Покрај граѓаните, на митингот за поддршка присуствуваа бројни колеги новинари од други редакции, моторџии и јавни личности, објави Н1.

Собраните ги поздравија новинарите со аплауз, а беше развеан и транспарент со натпис „Н1ко није сам“.

Вработените во N1 денес имаа состанок со новиот извршен директор за вести, Брент Садлер, но атмосферата во редакцијата е непроменета, бидејќи вработените остануваат загрижени, објави новинар на N1.

Митингот во знак на поддршка го свикаа новинарските здруженија, откако вработените во Н1 одржаа протест во понеделник, загрижени за отпуштањето на Божиќ и дали тоа би можело да значи промена во уредувачката политика.

Во петокот, новото раководство го информираше Божиќ дека е разрешен од функцијата директор на компанијата.

Моменталниот статус на Божиќ е вработен но тој повеќе не ја раководи редакцијата на Н1, а новиот одбор ја преиспитува неговата позиција, која ќе биде дефинирана во наредните денови.

Веран Матиќ од ANEM рече дека N1 работи во јавен интерес и додаде дека денешниот митинг го гледа како поддршка за јавноста во Србија.

„Вие се борите. Се борите за јавниот интерес и професионализмот и со вашата пракса. Граѓаните на Србија треба да се грижат и да се грижат за себе, ќе останат без медиум кој е за нивно информирање. Кога ќе останете без сигурни медиуми, лесно ќе бидете изложени на манипулации и тоа е многу голем проблем во Србија“, изјави Матиќ за Н1.

Колумнистот на „Пешчаник“, Дејан Илиќ, за Н1 изјави дека досега сè изгледало „како шега“, но дека ова во моментов е „најтешкиот удар што режимот може да му го зададе на бунтот во Србија“.

„Нема ништо посилно што режимот би можел да направи против бунтот освен нешто да им се случи на Н1 и Нова“, истакнува Илиќ.