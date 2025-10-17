Со првата Гејм Дев конференција започна новата ера на македонската гејминг сцена

Настанот собра креативци, дизајнери, програмери, љубители на видеоигри од цела Македонија, но и многу гости од целиот свет со цел да се разговара за иднината на индустријата за развививање на видеоигри, локалните предизвици и потенцијалот што оваа индустрија го носи за младите во Македонија и светот

Беше испишана голема и важна историја за целата земја со тоа што во Скопје се одржа првата конференција за развивање видеоигри, Game Dev Rev 2025, настан што ја отвори новата страница во развојот на домашната гејминг индустрија.

Настанот собра креативци, дизајнери, програмери, љубители на видеоигри од цела Македонија, но и многу гости од целиот свет со цел да се разговара за иднината на индустријата за развивање на видеоигри, локалните предизвици и потенцијалот што оваа индустрија го носи за младите во Македонија и светот.

Конференцијата беше организирана од Асоцијацијата на македонската индустрија за видеоигри (MGI – Macedonian Games Industry Association), во соработка со Македонските студија за тестирање и развивање игр Indium Play, Sindex и Base42.

Едeн од главните партнери беше Министерството за култура и туризам предводено од сегашниот министер Зоран Љутков. Ова е првпат во Македонија владина структура да ги сруши бариерите и стереотипите дека видеоигрите се губење време, со развивање или играње видеоигри не може да се изгради кариера, игрите се само за мали деца .. итн итн. Конференцијата беше поддржана и од Вестерн балканс фонд и Делегација на ЕУ. Настанот се одржа на симболична локација во Македонскиот народен театар во Скопје.

Прв се обрати организаторот и директорот на Асоцијацијата на македонската индустрија за видеоигри, Гораст Цветковски, којшто изјави дека како актер ова е првпат да се наоѓа на матичната сцена во Македонскиот народен театар и да има трема пред публиката.

„Како МГИ веќе долго време се бориме за Гејм Дев индустријата да ја донесеме на повисоко и позначајно ниво, да им овозможиме на девелоперите и гејм дизајнерите полесен пристап до индустријата во светот, да го донесеме развивањето на видеоигри во основното и средното образование, и да ја ставиме Македонија на мапите на поголемите организации како што се Европската Федерација за Гејм Девелопери“, рече Цветковски.

Министерот Љутков нагласи дека оваа конференција не претставува само промоција на видеоигри, туку е симбол на креативноста, младинската енергија и новата културно-економска реалност за Македонија.

„Ова не е само конференција, туку повик до нашите млади креативци, дизајнери и програмери да го препознаат својот потенцијал, да се поврзат, да учат и да создаваат. Тука се гради иднината на македонската гејминг-индустрија. Да го искористиме овој почеток за да создадеме заедница што ќе расте и ќе создава игри со глобален потенцијал–но со македонски печат“, посочи Љутков.

На отворањето се обрати и Јари-Пека Калева, извршен директор на Европската федерација за гејм девелопери (ЕФГД), кој имаше обраќање пред сите присутни.

„Како федерација ни претставува особена чест што официјално и Македонија влегува во партнерство со нас и станува дел од нашето семејство. Но, ова е многу побитно и за сите вас кои сте во оваа индустрија бидејќи ќе ви бидат отворени многу поголеми врати за вашата идна работа од соништата. Ќе ви бидат олеснети и учествата и патувањата на меѓународни конферецнии како Гејмском и други“, посочи Јари-Пека во неговото обраќање.

На конференцијата имаше гости како Илари Куитинен од студиото Housemarque познати по правење на играта „Returnal“, гејминг ветеранката Кејт Едвардс која е меѓу највлијателните лица во индустријата со 30+ годишна кариера, Кеи Хироки од Атари Јапонија, Мајк Гиг од Unity, Влад Мику од DICE Europe & GIC, и уште многу локални и светски ѕвезди од индустријата.

На конференцијата во исто време имаше говорници на три места, три траки во исто време во МНТ. Едната трака беше на големата сцена позната како „Ecosystem Track“. Таму се појавија големи имиња кои разговараа на теми како „Имплементација во индустријата за развој на игри, Женски Диви во игри: Овластување на жените во индустријата за игри, Поуки од три децении во индустријата – Совет за себе на 25-годишна личност“ итн.

Втората трака беше „Production Track“ на малата сцена каде имаше теми како „принципи на дизајн на нивоа, продукција и објавување, Користење на шаблони за анимација за ефикасно управување со ликовите во Unreal Engine, Тајниот живот на Квалитетот: Зад сцената на надворешното обезбедување квалитет“.

И третата трака беше „Fireside Chat“ која беше главно наменета за домашни девелопери и гејм дизајнери каде што целото одвивање беше разговарање со повеќе прашања на теми како „дизајнирање на наративни системи што го прават раскажувањето приказни погодно за играње, наративен дизајн во игри, создавање игри во поларизиран свет, генерацијата Икс може да биде и развивач на игри: Започнување по 40 години (или кога и да сте подготвени).

Присутните дополнително уживаа во зоната за Инди Видеоигри кои беа креирани од Македонски девелопери и девелопери од Западен Балкан. Во тој дел имаше преку 20 игри коишто главно имаат излезено како идеи на Глобал Гејм Џем, но прераснале во поголеми проекти.

Конференцијата помина во најдобро светло, и конференцијата беше затворена со тоа што организаторите уште сега најавија дека следната година повторно ќе се одржи оваа конференција, ќе стане традиција секоја година да се организира.

„Со голема чест сакам да најавам уште веднаш дека во 2026 ќе се одржи GDR26 на 15 октомври 2026“, најави Гораст Цветковски.