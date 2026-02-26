Делегација на Европската Унија во Северна Македонија ја одбележа четвртата годишнина од целосната руска инвазија врз Украина со специјална проекција на документарниот филм „Порцеланска војна“ (Porcelain War) на 24 февруари во кино „Фросина“ во Младинскиот културен центар во Скопје.

Амбасадорот на ЕУ во Северна Македонија Михалис Рокас ја потврди силната поддршка на ЕУ за Украина и нејзиниот народ, заложувајќи се за прифатлива солуција за склучување мир. Тој истакна дека ЕУ ја цени и поддршката на Северна Македонија на Украина искажана преку учество на вицепремиерот и министер за европски прашања Беким Сали преку учеството на комеморацијата во Киев.

Настанот беше дел од глобалната серија иницијативи координирани од Европска служба за надворешни работи (EEAS) за одбележување на руската војна на агресија против Украина и за потврдување на поддршката за украинскиот суверенитет, мирот и солидарноста. Организиран во рамки на „#TeamEurope“, на проекцијата присуствуваа претставници на институции, граѓански организации, дипломатски мисии и партнери.

Проекцијата беше надополнета со заеднички авторски текст објавен од амбасадорот на ЕУ во Северна Македонија, Михалис Рокас, и амбасадорката на Украина во Северна Македонија, Лариса Дир.

Осврнувајќи се на тековните настани амбасадорите предупредуваат дека „мир без одговорност е илузија. Мир изграден врз неказнивост не е мир. Тоа е пауза пред следниот напад.“ Укажувајќи дека Европа ја има научено исторската лекција дека „секој пат кога агресијата е наградена со молчење или отстапки, таа се враќа со поголема сила“.

Амбасадорите ја потврдуваат континуираната политичка, хуманитарна, економска и воена поддршка на Европската Унија за Украина и ја нагласуваат важноста од единство и солидарност.

Документарецот „Порцеланска војна“ е добитник на Големата награда на жирито на Филмскиот фестивал Санденс (Sundance Film Festival) во 2024 година и беше номиниран кандидат за Оскар за најдобар долгометражен документарен филм. Филмот сведочи за културниот отпор и издржливоста на граѓанското општество во воени услови преку лични приказни на украински уметници кои се борат против руската агресија.

Со организирањето на проекцијата во Скопје, Делегацијата на ЕУ испрати порака дека последиците од војната се чувствуваат и надвор од границите на Украина, како и дека европската солидарност останува клучна за зачувување на мирот, демократските вредности и меѓународното право.