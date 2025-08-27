Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Со премиера на филмот „La Grazia“ од италијанскиот режисер Паоло Сорентино, денеска започнува 82. издание на Венецијанскиот филмски фестивал. Најстариот филмски фестивал во светот и годинава е домаќин на голем број холивудски ѕвезди, меѓу кои Џорџ Клуни, Џулија Робертс и Двејн Џонсон, како и познати режисери како Гиљермо дел Торо и Кетрин Бигелоу.

Филмот „La Grazia“, со актерот Тони Сервило во главна улога, ја отвара фестивалската програма, иако содржината сè уште се чува во тајност, пишува Асошиејтед Прес. Директорот на фестивалот, Алберто Барбера, изјави дека новото дело на Сорентино е „многу поинакво од она на што сме навикнати“ и го опиша како „неочекувана приказна“.

Сорентино е познат по оскаровскиот филм „Големата убавина“, а во Венеција дебитираше пред 24 години.

Ќе се прикажуваат 21 филм, меѓу кои и „Frankenstein“ на Дел Торо, „A House of Dynamite“ на Бигелоу, „Bugonia“ на Јоргос Лантимос, „The Smashing Machine“ на Бени Сафди и „The Voice of Hind Rajab“ на Каутер Бен Ханија.

Фестивалот ќе трае до 6 септември, а пред свечената премиера анти-воени активисти најавија прес-конференција пред црвениот тепих со цел да го свртат вниманието кон ситуацијата во Газа.