Преку поддршката на Европската команда на САД (EUCOM) , Соединетите Американски Држави соработуваат со општините Штип, Радовиш, Конче и Неготино за зајакнување на капацитетите за одговор во вонредни ситуации.

„Сите се сеќаваме на разорните пожари што ја зафатија Северна Македонија пред две години – моќен потсетник дека кога станува збор за подготвеност за катастрофи, не постои нешто како премногу подготвеност. Денес, таа лекција се претвора во акција,“ објави денес Амбасадата на САД во Северна Македонија.

Новите возила за спасување, заштитната опрема и специјализираната опрема треба да им помогнат на заедниците побрзо да реагираат на пожарите и да ги заштитат пожарникарите додека ја извршуваат својата храбра работа.