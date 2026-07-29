„Атмолајз“ е нова платформа базирана на вештачка интелигенција која ќе им помага на компаниите од енергетскиот сектор да донесат одлуки кои се базирани на податоци и на тој начин да заштедат време и ресурси. Алатката има можности да следи и да собира податоци во реално време од различни извори како соларни системи, паметни броила, потрошувачка на енергија и тарифни модели, да прави предвидувања и да помогне во раното откривање на аномалии во работата на соларни системи, а со тоа и да превенира да се случат грешки или штети. Таа ќе анализира и временска прогноза и ќе ги советува соларните системи кога се најдобрите услови за работа и производство на енергија.

„Влијанието на климатските промени се чувствува во работата на компаниите, а освен во енергетската индустрија, со Атмолајз може да се подобри работата и во земјоделството и градежништвото. Со системот се дигитализира работата на соларните енергетски системи, а сложените климатски и енергетски податоци ги претвора во одлуки,“ вели Симеон Маркоски извршен директор на „Силајз“.

Посочува дека платформата нуди следење и детекција на аномалии, автоматизација на извештаи, препораки преку вештачка интелигенција, анализа на трошоци, енергетски прогнози и друго, а компаниите добиваат мониторинг во живо, податоци во реално време, предвидување, планирање и препораки за да донесат подобри одлуки.

Маркоски го презентираше и гласовниот агент на македонски јазик наменет за компаниите и институците кои комуницираат со голем број клиенти. Според Марковски со автоматизацијата на телефонската комуникација за најчесто поставуваните прашања, закажувањето термини или испраќањето мејлови се постигнува поголема ефикасност кај операторите кои можат да одговорат на подинамични прашања од клиентите.

Никола Ангеловски од Солвео ја презентираше платформата Фајндинг, базирана на вештачка интелигенција, преку која се олеснуваат можностите за изнаоѓање финансирање на проекти од европските фондови.

„Преку платформата се унифицираат сите повици на едно место, а со помош на вештачката интелигенција се апдејтува содржината и се преведува на македонски јазик, со што сите корисници добиваат информации за актуелните повици и на разбирлив начин, вели Ангеловски.

Маркоски беше дел од тимот, што го креираше победничкото решение „Најди аптека“ хакатонот за отворени податоци организиран од Фондација Метаморфозис во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.