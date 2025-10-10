Смртта на пејачот Халид Бешлиќ нема никаква врска со ковид вакцините

Смртта на пејачот Халид Бешлиќ во никој случај не е поврзана со вакцините против ковид-19. Како што објавиле српските и босанските медиуми, тој години наназад се соочувал со бројни здравствени предизвици, пишува „Вистиномер“.

Во продолжение ви ја пренесуваме објавата во целост:

Анализираме објава на социјалната мрежа Фејсбук која вели:

2022 3 дози вакцина Халид Бешлич, Босански пејач на народна музика, почина денес .

Објавата сугерира дека босанsкиот пејач Халид Бешлиќ починал како последица на примените ковид вакцини.

Ваквото тврдење не е точно.

Како што објавија српските медиуми, Бешлиќ во последните години живеел со нарушено здравје, но никаде не се спомнуваат вакцините против ковид-19 како причина за тоа.

Музичката легенда имаше долгогодишни здравствени проблеми, вклучувајќи дијабетес, проблеми со црниот дроб и бубрезите кои бараа одржување во живот, како и последици од сериозна сообраќајна несреќа во 2009 година во која го изгуби окото и повреди белодробно крило, пишува српски Курир.

Неговиот менаџер Дамир Рамљак, како што пренесува Курир, неодамна зборувал за терапијата на која се подложувал пејачот:

Дијагнозата е црн дроб. Дали болеста понатаму напредува, не би судел. Лекарите главно го гледаат црниот дроб – дека црниот дроб функционира и дека тој дел се смирува.

Во ужасна несреќа, потсетува истиот портал, пејачот го изгубил окото, му биле вградени два стента и се борел за закрепнување на онкологија.

Неговото здравје беше неизвесно веќе некое време, а лекарите се бореа да ја стабилизираат функцијата на неговите органи. За жал, по борбата, пејачот почина, наведува Курир.

Српски Блиц исто така наведува дека пејачот подолго време лежел во болница на одделот за онкологија.

Според Блиц, Бешлиќ имал проблеми и со артериите.

Бев 125 килограми, потоа 115, сега сум 105, 20 килограми помалку, и останувам така, а треба да стигнам до 90. Нагло се здебелив и тоа ме преоптовари. Причината за скокот на тежината е што престанав да пушам. Имав проблеми со вените, артериите, ми беа вградени два стента. Исто така, малку го намалив алкохолот, па сега сум во форма и можам да пеам. Разбудете ме среде ноќ, можам да пеам, пренесува Блиц изјава на Бешлиќ дадена за „In Magazine“.

Порталот Сараево тајмс, на 23 август 2025 година објавил вест дека пејачот Халид Бешлиќ го откажал концертот во Градачац поради здравствени проблеми, односно, тој бил примен во болница во Босна и Херцеговина (БиХ), на Одделот за нефрологија.

Треба да се спомене дека Халид Бешлиќ со години се соочува со здравствени предизвици. По тешката сообраќајна несреќа во 2009 година, во која го загуби окото и се здоби со повреди на белите дробови, му беше вграден стент, а пејачот се бори и со дијабетес. Овие проблеми бараат континуирано внимание и грижа за здравјето, објавил тогаш Сараево тајмс.

Од сето погоре можеме да заклучиме дека смртта на пејачот Халид Бешлиќ во никој случај не е поврзана со вакцините против ковид-19. Како што објавиле медиумите во регионот, тој години наназад се соочувал со бројни здравствени предизвици.

Поради тоа, објавата што ја анализираме ја оценуваме како невистина.