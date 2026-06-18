Според анализа објавена во „Лансет“, досега во Англија се спасени околу 200 животи благодарение на вакцина која штити од рак на грлото на матката.

Првата студија од ваков вид покажа дека смртните случаи нагло се намалиле откако на девојчињата од училишна возраст им беше понудена вакцина против хуман папилома вирус (ХПВ) во 2008 година, објави Би-Би-Си.

Помеѓу 2020 и 2024 година, не се регистрирани смртни случаи од рак на грлото на матката кај жени на возраст од 20 до 24 години, првпат тоа се случи во период од пет години.

Без вакцинација, би се очекувале околу 23 смртни случаи.

„Неверојатно е да се помисли дека една доза може речиси да елиминира одреден вид рак“, рече проф. Питер Сасиени, водечки истражувач на Универзитетот „Квин Мери“ во Лондон.

Студијата, исто така, покажа дека децата вакцинирани на 12 или 13 години сега имаат речиси нула ризик да умрат од болеста пред 30-годишна возраст.

Пред кампањата за вакцинација против ХПВ, околу 20 смртни случаи годишно се регистрираа во таа возрасна група.

Генерално, ракот на грлото на матката е сè уште 14-ти најчест рак кај жените во Велика Британија, со 3.300 дијагностицирани луѓе секоја година.

Се смета дека ХПВ е причина за 99 отсто од тие случаи.

Повеќето ХПВ инфекции се решаваат без никакви проблеми, но некои предизвикуваат абнормални клеточни промени и можат да доведат до рак години подоцна.

Авторите на извештајот очекуваат бројот на смртни случаи од оваа болест да продолжи да се намалува, бидејќи повеќе луѓе добиваат вакцина против ХПВ.

„Cancer Research UK“, која го финансираше истражувањето, ги опиша наодите како „неверојатна пресвртница“, но предупреди дека стапките на вакцинација во Англија се под препорачаните нивоа.

„Знаеме дека вакцината против ХПВ е исклучително ефикасна во спречувањето на ракот на грлото на матката пред да се појави и за прв пат овие наоди покажуваат дека спасува животи“, изјави извршната директорка на организацијата, Мишел Мичел.

И покрај воведувањето на ХПВ вакцината, на жените на возраст од 25 до 64 години сè уште им се препорачува да одат на скрининг на грлото на матката.

Министерството за здравство и социјална грижа во Англија соопшти дека студијата го покажала „извонредното влијание на вакцинацијата против ХПВ“.

„Го зголемуваме прифаќањето на вакцината за да можат повеќе млади луѓе да имаат корист од оваа заштита што спасува живот – вклучително и спроведување кампањи за надополнувачка вакцинација против ХПВ преку аптеките во заедницата“, рече портпаролот.

Комплети за самотестирање на ХПВ се испраќаат и до жени кои сè уште не се јавиле на скрининг, додаде тој.