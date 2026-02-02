Националистички и со говор на омраза натпис „Смрт за шиптари“ е напишан на стадионот во Теарце, населба каде што со години коегзистираат албанската, македонската и турската заедница, пишува Порталб.мк. Овој натпис денес предизвика реакција во јавноста и медиумите и извади на виделина дека говорот на омраза владее и во овој регион.

Од Полицијата за Порталб.мк потврдија дека случајот е пријавен кај нив и дека се преземаат мерки за разјаснување и идентификување на сторителите. Од општина Теарце објавија дека веднаш по појавувањето на овој натпис стадионот е опремен со безбедносни камери.

„Откако се појавија навредливи натписи што поттикнуваат омраза, кои имаат за цел да ги нарушат меѓуетничките односи, стадионот во Теарце е опремен со безбедносни камери, со цел да се спречат непристојни дејствија и да се гарантира јавната безбедност“, рекоа во општината.

Неколку часа подоцна, натписот беше избришан од младите од општина Теарце.

Овој натпис постојано се појавува на разни јавни места.

Инаку, Порталб.мк континуирано го следи и известува за говорот на омраза во С. Македонија, кој останува широко распространет, посебно во спортот. Нашата редакција, преку серија написи реагираше за недостатокот на соодветен одговор од страна на Министерството за внатрешни работи, Обвинителството и ретките случаи со пресуда на суд, што го храни говорот на омраза уште повеќе.