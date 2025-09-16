вто, 16 септември, 2025

Службените возила добиваат нови таблици, граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреби

Незаконита, партиска или приватна употреба на службени возила може да се пријави на 070 399 050 и на електронската адреса [email protected]

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: СОЗР

Над 500 службени возила веќе имаат нови таблици, а голем дел се во постапка која се очекува да биде завршена во наредниве две недели до кога е и рокот за унифицирање на возилата со специјалните таблици, најави денеска директорот на СОЗР, Ивица Томовски. Службените возила, заради полесно препознавање, ќе имаат унифицирани специјални регистарски таблици, кои се лесно видливи и јасно ги разликуваат службените од приватните возила.

Томовски денеска ја посети Општина Гази Баба која е првата скопска општина која изврши замена на таблиците на службените возила, а процедурата е при крај во речиси сите општини, како и во повеќето државни институции.

Тој информираше дека граѓаните од денеска можат да пријавуваат случаи на незаконита, партиска или приватна употреба на службени возила на 070 399 050 и на електронската адреса [email protected].

„Ги охрабрувам граѓаните да ги пријавуваат сомнежите за злоупотреби. Ние ќе ги препраќаме до надлежната институција, за да се пристапи кон истражување и потврдување на евентуална злоупотреба и преземање на соодветни казни“, изјави Томовски кој истовремено ги повика сите институции да направат рационализација на возниот парк.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, Бобан Стефковски денеска рече дека тој се вози со приватно возило.

„Кога ја презедов функцијата, веднаш ставивме GPS-уреди на сите возила. Тоа беше првиот чекор. Сега, со новите таблици, комплетно се спречува користење на службените возила за приватни цели. Јас лично користам приватно возило и сметам дека транспарентноста и одговорното управување со јавните ресурси мора да бидат приоритет,“ изјави Стефковски.

ПОВРЗАНО

Македонија

ОЈО Штип поднесе обвинение за малтретирање при вршење на службата и злоупотреби

По целосно спроведена истражна постапка и обезбедени докази, Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинение против едно лице за пет кривични дела – Малтретирање во...
Повеќе
Македонија

Општинар во Шуто Оризари со лажни налози си присвоил околу 58 илјади евра од општинскиот буџет

Раководител на сектор во општина Шуто Оризари, на основа на наводно одржување училишни објекти, присвоил 3.600.000 денари, односно околу 58 илјади евра, соопшти Министерството...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската армија има...
Повеќе
Македонија

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

На 15.09.2025 во 15:30 часот во СВР Велес е пријавено е дека на ул.,,Кочо Рацин“ во Велес е пронајдено женско лице со повреди по телото од остар предмет. На местото излегоа...
Повеќе
Подглавна секција

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Роберт Редфорд, ѕвездата на холивудските класици, вклучувајќи ги „Буч Касиди“ и „Санденс Кид“, „Стинг“ и „Сите луѓе на претседателот“, почина на 89-годишна возраст. Во изјава за „Њујорк тајмс“, неговиот публицист изјави дека...
Повеќе
Главна секција

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено, од Основниот кривичен суд е побарано да...
Повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската...

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Службените возила добиваат нови таблици, граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреби

Кој кого победи на досегашните локални избори: ВМРО-ДПМНЕ – СДСМ 4:3

Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст