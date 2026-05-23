Стотици луѓе во четврток протестираа пред парламентот на Ирска, изразувајќи гнев поради смртта на маж роден во Конго, кој починал откако бил совладан пред стоковна куќа во Даблин, во инцидент кој дел од јавноста го споредува со убиството на Џорџ Флојд во 2020 година.

Ивс Сакила бил задржан од обезбедувањете на една од најфреквентните шопинг улици во главниот град минатиот петок, во врска со наводна кражба од продавница, соопшти полицијата. Видео од инцидентот, кое подоцна широко се прошири на социјалните мрежи, прикажува како Сакила бил држен на земја од најмалку пет мажи речиси пет минути, додека присутни граѓани гледале. Двајца од мажите му ја држеле главата притисната кон земја, а во еден момент еден од нив изгледа дека клекнал врз неговата глава или врат неколку секунди.

„Ова го нарекуваме момент на Џорџ Флојд“, изјави Дејвид Калиба, 35-годишен студент по физика кој учел во средно училиште во северно предградие на Даблин заедно со Сакила. Тој го опиша својот поранешен соученик, како тивок и повечен човек кој не бил агресивен, а работел во ИТ секторот пред да заврши како бездомник.

Смртта на Флојд го засили движењето „Black Lives Matter“ во САД и предизвика протести низ земјата против полициска бруталност и расизам.

„Не можам да верувам дека тоа се случи во Америка во 2020 година, а сега се случува во Ирска во 2026 година“, изјави Калиба, кој како и Сакила се преселил од Конго во Ирска на рана возраст.

Џеми Аденуга, советничка од владејачката партија Fine Gael, која во 2019 година стана првата избрана црна жена-политичарка во Ирска, изјави дека владата не направила доволно за интеграција на растечкиот број имигранти, оценувајќи дека тоа претставува „рецепт за хаос, анархија и апатија“.

„Кога ќе го погледнете видеото, тоа буквално изгледа како реконструкција на она што му се случи на Џорџ Флојд“, изјави Џеми Аденуга, портпаролка на „Black Coalition Ireland“.

Во последните години во Ирска е забележан пораст на антимигрантски протести. Антимигрантски активисти придонеле и за големи немири во центарот на Даблин во 2023 година, во близина на местото каде што Сакила починал.

Видеото од неговата смрт ја потресе јавноста и во парламентот било опишано како „вознемирувачко“ и „шокантно“. Премиерот Мајкл Мартин во четврток повторно повика на темелна истрага и изјави дека начинот на кој Сакила починал предизвикал голема загриженост во општеството.

Полицијата соопшти дека обдукцијата е завршена, но резултатите не се објавуваат од оперативни причини.