Националните радиодифузери во Ирска, Шпанија и Словенија нема да го емитуваат натпреварот за песна на Евровизија оваа година, откако одлучија да го бојкотираат настанот поради учеството на Израел.

Откако објави дека нема да поднесе национална пријава, словенечкиот радиодифузер РТВ потврди во четврток дека ќе го бојкотира емитувањето на најголемиот музички настан во светот и наместо тоа ќе прикаже серија филмови за Палестина.

„Нема да го емитуваме натпреварот за песна на Евровизија“, изјави директорката на РТВ Словенија, Ксенија Хорват, за Асошиејтед Прес. „Ќе ја емитуваме филмската серија „Гласовите на Палестина“, во која ќе бидат прикажани палестински документарни и играни филмови.“

Шпанскиот РТВЕ ја повтори својата одлука да не ја емитува Евровизија минатата недела, што значи дека музичката екстраваганција нема да се прикажува на шпанската телевизија за прв пат откако земјата почна да учествува во 1961 година. Ирскиот јавен радиодифузер РТЕ минатиот декември објави дека ниту ќе го емитува ниту ќе учествува во настанот.

Холандија и Исланд, исто така, го напуштија настанот минатиот декември, но натпреварот ќе се емитува на нивните соодветни национални радиодифузери, NPO и RÚV.

На овогодинешниот натпревар, 70-годишнината од Евровизија, ќе учествуваат 35 земји и е закажан да се одржи во Виена, австриската престолнина, од 12 до 16 мај.

Исклучувањето беше поттикнато од одлуката на организационото тело, Европската радиодифузна унија (EBU), да му дозволи на Израел да се натпреварува и покрај критиките за неговото однесување во војната во Газа.

Словенечкиот премиер, Роберт Голоб, кој беше реизбран на тесни избори овој март, беше гласен критичар на војната на Израел. Во август 2025 година, неговата влада објави забрана за увоз на производи од израелските населби во окупираниот Западен Брег како дел од својот одговор на „политиката на израелската влада што ги поткопува изгледите за траен мир“.

Одржувајќи се под слоганот „Обединети со музика“, Евровизискиот натпревар се стреми да ја стави поп-музиката пред политиката, но постојано се бореше да ги држи глобалните превирања подалеку од сцената. На Русија ѝ е забрането да учествува од 2022 година, по нејзината целосна инвазија на Украина.