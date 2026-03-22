Утрово се отворија гласачките места за изборите во Словенија, на кои се соочуваат актуелниот либерален премиер Роберт Голоб и десничарскиот популист Јанез Јанша, при што ниту еден од нив не изгледа дека ќе освои парламентарно мнозинство на гласањето, кое би можело да го одлучат помалите коалициски партнери.

Речиси 1,7 милиони Словенци ќе можат да гласаат на гласачките места што се отворија во 7 часот наутро и ќе се затворат во 19 часот. Се очекува изборната комисија да ги објави прелиминарните резултати по 20:30 часот.

Најновите анкети на јавното мислење покажаа дека Словенечката демократска партија (СДС) на Јанша, кој е наклонет кон Доналд Трамп, и Движењето за слобода (ДС) на Голоб се пред тесна трка по предизборната драма во последниот час во која беа вклучени обвинувања за странско мешање и корупција.

Јанша рече дека гласањето е едно од најважните во 35-годишната независност на Словенија и дека ќе го одреди идниот правец на земјата.

„Се надевам дека Словенија ќе се ослободи од организираната криминална организација“, изјави тој пред новинарите откако гласаше во селото Арнаце, 85 км северозападно од главниот град Љубљана.

Аналитичарите велат дека Јанша, кој се бори за четврти мандат како премиер на земјата-членка на Европската Унија и НАТО со население од 2 милиони луѓе, има посветена гласачка база и колку е помала излезноста, толку се поголеми шансите да победи на изборите.

Во прашање е домашната и надворешната агенда на Словенија, каде што владата во заминување се фокусираше на социјалните и здравствените реформи, но постигна мешани резултати.

Јанша вети дека ќе воведе даночни олеснувања за бизнисите и ќе ги намали средствата за граѓанското општество, социјалната помош и медиумите. Тој е сојузник на ветеранот националистички лидер на Унгарија, Виктор Орбан, и веројатно би ја променил и надворешната политика на Голоб, според која Словенија беше една од ретките европски земји што ја призна независната палестинска држава и минатата година воведе ембарго за оружје врз Израел.

Изборната кампања, која набљудувачите ја опишаа како валкана од самиот почеток, се вжешти овој месец кога беа објавени тајни видеа на анонимна веб-страница, наводно разоткривајќи ја корупцијата во владата.

Во извештај оваа недела се тврди дека Јанша се сретнал со претставници на израелската приватна шпионска фирма „Блек Кјуб“, за која во 2023 година се тврдеше дека стои зад кампањата со скриени камери насочена кон активисти и новинари во пресрет на гласањето во Унгарија во 2022 година.