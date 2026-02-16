Во Скопје се евидентирани четири одделни случаи на семејно насилство во период од 24 часа, по што полициски службеници лишиле од слобода три лица, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во сите случаи, како што наведуваат од МВР, по целосно документирање ќе следуваат соодветни поднесоци.

Првиот случај е пријавен на 15 февруари 2026 година во 16:00 часот во СВР Скопје, кога 41-годишна жена од скопско пријавила дека претходната вечер, на 14 февруари околу 21:00 часот, во семејниот дом била физички нападната од нејзиниот сопруг Т.А., со кого, според пријавата, е во тек бракоразводна постапка.

Неколку часа подоцна, на 15 февруари во 00:35 часот, полициски службеници од СВР Скопје го привеле Т.В. (55) од скопско, постапувајќи по претходна пријава дека на 14 февруари околу 22:30 часот, во стан на подрачјето на Ѓорче Петров, физички ја нападнал неговата 59-годишна сопруга.

Во трет случај, на 15 февруари во 23:05 часот во СВР Скопје, 27-годишна жена пријавила дека околу 21:00 часот на подрачјето на Бит Пазар во Скопје, со употреба на физичка сила била насилно ставена во патничко возило, при што била физички нападната од нејзиниот поранешен партнер Е.М. (33).

Четвртиот настан е евидентиран истата вечер, на 15 февруари во 22:00 часот, кога полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода Е.Е. (34) од Скопје, по пријава дека околу 16:00 часот во семејниот дом физички ги нападнал неговата 58-годишна мајка и неговата 30-годишна сопруга, при што употребил и остар предмет.

Од МВР посочуваат дека по целосно документирање на сите случаи ќе следуваат соодветни поднесоци.