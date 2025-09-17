Скопје ќе биде домаќин на второто издание на интернационалната IT конференција „What The Stack“

Темите ќе опфатат веб девелопмент, најнови достигнувања во вештачката интелигенција и практични совети за инженерите и IT професионалците

Скопје повторно станува регионален центар за технолошка инспирација и знаење со тоа што на 20 септември, во Младинскиот културен центар (МКЦ), ќе се одржи второто издание на интернационалната IT конференција „What The Stack“, еден од најзначајните настани за локалната и регионалната технолошка заедница.

По успешниот прв настан минатата година, организаторите најавуваат четири паралелни сцени, 30 предавачи и повеќе од 600 учесници. На сцената ќе се појават 20 интернационални имиња од светската и европската IT сцена, меѓу кои: Тејас Кумар, Салма Алам-Најор, Даниел Рои, Питер Ван Вилет, Фанис Продромоу, Сара Виеира и многу други.

Темите ќе опфатат веб девелопмент, најнови достигнувања во вештачката интелигенција и практични совети за инженерите и IT професионалците.

„Нашата цел со What The Stack е да изградиме платформа преку која локалната и регионалната IT заедница може да учи од најдобрите, да се инспирира и да создава нови можности за соработка. Ова не е само конференција – ова е движење од заедницата, за заедницата,“ изјави Павлина Бучевска Бошкова, претседател на Base42 и организатор на What The Stack за Мета.мк.