Скопјанец под истрага зашто во „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана

Дваесет и три годишно лице во автомобил марка „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана, кои биле наменети за натамошна продажба, соопшти Јавното обвинителство. Оттаму донеле наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кривично дело – неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215 став 1 од Кривичниот законик.

„Автомобилот бил во негова сопственост и одреден период оставен на паркинг на булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов”. По претходна пријава возилото било обезбедувано под надзор на полициски службеници. На 27 јуни осомничениот се доближил до автомобилот и бидејќи не можел да си ги пронајде клучевите, насилно го скршил задното стакло, по што извлекол црна најлонска вреќа со повеќе пакувања марихуана и дигитална вага. Веднаш бил забележан од полицијата, па ја фрлил вреќата и се дал во бегство. Не бил достапен на органите на прогонот до 11 август кога сам се пријавил во полициска станица, што за јавниот обвинител е потврда на ризикот осомничениот со бегство да го избегнува кривичниот прогон“, се наведува во соопштението од Обвинителството.

Оттаму додаваат дека постојат околности кои укажуваат на опасност да го повтори делото, па јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор.