сре, 13 август, 2025

Скопјанец под истрага зашто во „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана

На 27 јуни осомничениот се доближил до автомобилот и бидејќи не можел да си ги пронајде клучевите, насилно го скршил задното стакло, по што извлекол црна најлонска вреќа со повеќе пакувања марихуана и дигитална вага

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Дваесет и три годишно лице во автомобил марка „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана, кои биле наменети за натамошна продажба, соопшти Јавното обвинителство. Оттаму донеле наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кривично дело – неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од член 215 став 1 од Кривичниот законик.

„Автомобилот бил во негова сопственост и одреден период оставен на паркинг на булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов”. По претходна пријава возилото било обезбедувано под надзор на полициски службеници. На 27 јуни осомничениот се доближил до автомобилот и бидејќи не можел да си ги пронајде клучевите, насилно го скршил задното стакло, по што извлекол црна најлонска вреќа со повеќе пакувања марихуана и дигитална вага. Веднаш бил забележан од полицијата, па ја фрлил вреќата и се дал во бегство. Не бил достапен на органите на прогонот до 11 август кога сам се пријавил во полициска станица, што за јавниот обвинител е потврда на ризикот осомничениот со бегство да го избегнува кривичниот прогон“, се наведува во соопштението од Обвинителството.

Оттаму додаваат дека постојат околности кои укажуваат на опасност да го повтори делото, па јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Поранешниот бразилски претседател Болсонаро во притвор и покрај притисокот и царините од Трамп

Врховниот суд на Бразил го стави поранешниот претседател Жаир Болсонаро во домашен притвор пред неговото судење за наводен заговор за државен удар, нагласувајќи ја...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против две лица за загрозување на животната средина со отпад

Основното јавно обвинителство Скопје во координација со СВР Скопје – Единица за економски и компјутерски криминал поведе постапка против две физички и едно правно...
Повеќе

Најнови

Македонија

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Во најновиот извештај за човекови права во Северна Македонија за 2024 година, американскиот Стејт департмент истакнува дека ситуацијата е слична на претходните години, но голем проблем остануваат заканите и насилството врз...
Повеќе
Европа

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

Европската вселенска агенција (ЕСА) и Европската организација за експлоатација на метеоролошки сателити (ЕУМЕТСАТ) успешно го лансираа сателитот MetOp-SG-A1, првиот од новата генерација метеоролошки сателити за поларна орбита. Лансирањето беше извршено на...
Повеќе
Ctrl - Z

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“

Фестивалот на креативен документарен филм „МакеДокс“ ќе се одржи од 21 до 28 август на повеќе локации во Скопје – Куршумли-ан, Музеј на Македонија, Сули-ан, МКЦ и „Лабораториум“. Мотото годинава е...
Повеќе
Македонија

Почина оперската пејачка Милка Ефтимова

Почина познатата македонска оперска пејачка Милка Ефтимова. Како доајен на Македонската опера и амбасадор на македонската уметност и култура во светот, таа во својата долготрајна, богата и плодна кариера, отпеа четириесет...
Повеќе

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Во најновиот извештај за човекови права во Северна Македонија за 2024 година, американскиот Стејт департмент истакнува дека ситуацијата е слична на претходните години, но голем проблем остануваат заканите и...

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“

Почина оперската пејачка Милка Ефтимова

Скопјанец под истрага зашто во „опел корса“ чувал 57 пакувања марихуана

Огнот ги јаде шумите, нема абер за брза реакција од системот

Училиштата со дотации од идната година ќе добијат пари и за поддршка на учениците со посебни образовни потреби

Повици за заедништво и еднаквост на одбележувањето на 24 години од Охридскиот рамковен договор

Летни попусти на Близард: „Vessel of Hatred Deluxe Edition“ за Diablo 4 со најдобар сооднос цена–содржина

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Стејт департмент: Сериозни предизвици за слободата на медиумите и закани кон новинарите во Македонија

Европската вселенска агенција го лансираше првиот сателит од новата генерација за метеоролошко следење

75 филма и македонски премиери на годинешниот „МакеДокс“