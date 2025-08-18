„Скибиди“, „Делулу“ и „Традвајф“ се дел од зборовите додадени во Кембриџскиот речник

Постарите генерации и оние што не се на ТикТок ќе треба само да се навикнат на зборови како што е skibidi. Децата често го користат за да додадат акцент на изјавите. Стана популарно благодарение на Skibidi Toilet - вирално анимирано видео што започна на јутјуб со човечки глави што излегуваат од тоалетите.

„Скибиди“, „Традвајф“ и „Делулу“ се меѓу новите зборови што се најдоа во овогодинешниот Кембриџски речник, во избор што го потврдува растечкото влијание на генерацијата на ТикТок врз англискиот јазик, пренесува Гардијан.

За оние што се надеваат дека ваквите неологизми ќе бидат минлива интернет лудост, составувачите на речникот велат дека тие се тука за да останат. „Интернет културата го менува англискиот јазик и ефектот е фасцинантен за набљудување и фаќање во речникот“, рече неговиот менаџер за лексичка програма, Колин Мекинтош.

„Не се случува секој ден да видите зборови како „skibidi“ и „delulu“ како се појавуваат во Кембриџскиот речник. Додаваме зборови само таму каде што мислиме дека ќе имаат трајна моќ.“

Постарите генерации и оние што не се на ТикТок ќе треба само да се навикнат на зборови како што е skibidi. Децата често го користат за да додадат акцент на изјавите. Стана популарно благодарение на Skibidi Toilet – вирално анимирано видео што започна на јутјуб со човечки глави што излегуваат од тоалетите.

Кембриџскиот речник го дефинира skibidi како „збор што може да има различни значења како што се „кул“ или „лош“, или може да се користи без вистинско значење како шега“, пример за неговата употреба е: „Што правиш, по ѓаволите, skibidi?“

Феноменот tradwife, кој датира од најмалку 2020 година, исто така е широко критикуван. Се однесува на социјално конзервативни влијателни лица кои го слават грижата за своите сопрузи, деца и домови и објавуваат за тоа на TikTok, Instagram и YouTube. Дефиницијата на речникот вели дека tradwife е „особено онаа што објавува на социјалните медиуми“.

Делулу, кратенка од заблуда, е помалку контроверзен, но се поврзува со пост-вистински свет каде што личните верувања се поважни од реалноста. Неговиот запис во речникот го дефинира како „верување во работи што не се реални или вистинити, обично затоа што вие избирате да верувате“.

Делулу се појави пред повеќе од 10 години како навреда насочена кон опсесивните фанови на K-pop за да се доведе во прашање нивното верување дека би излегувале со своите идоли. Терминот „делулу е солулу“ за манифестирање на вашите желби е прегледан милијарди пати на TikTok. Фразата „делулу без солулу“ беше употребена претходно оваа година од австралискиот премиер, Ентони Албанезе, за да ги нападне своите противници во парламентот.

„Бролигархија“, термин за лидерите во технолошката индустрија на чии платформи се шират многу од овие нови зборови, исто така се наоѓа во речникот.