Словенија ја тресе скандал со обвинувања за странско мешање во изборите и корупција, на само неколку дена пред парламентарните избори кои треба да се одржат на 22 март, пренесува „Браселс Сигнал“.

Истражувачки извештај откри поврзаност на високи личности од израелската приватна разузнавачка компанија Black Cube со лидерот на централно-десничарската опозиција Јанез Јанша. Неговата Словенечка демократска партија е во тесна трка со коалицијата на централно-левичарскиот премиер Роберт Голоб.

Скандалот се врти околу низа протечени аудио-снимки и тајно снимани видеа кои се појавија во последните недели, обвинувајќи за корупција високи личности поврзани со Движењето за слобода на Голоб и неговите коалициски партнери. Материјалот, објавен преку анонимен профил на Facebook „Maske padajo“ („Маските паѓаат“) и веб-страница наречена anti-corruption2026.com, доминира во кампањата и предизвика обвинувања за корупција.

Снимките обвинуваат за системска корупција, влијание и злоупотреба на јавни пари, посебно при јавни набавки и бизнис зделки.

Главното обвинување се однесува на контроверзната набавка на запуштен објект на ул. Литијска 51 во Љубљана од Министерството за правда во крајот на 2023 година.

Како што се открива, недвижноста била купена за 7,7 милиони евра за потреби на дополнителни судски простории и покрај лошата состојба и недостатокот на моментална употребливост. Продавачот, бизнисменот Себастијан Вежнавер, ја купил истата зграда во 2019 година за само 1,7 милиони евра, што предизвика сомнеж за надувани цени и можен поткуп. Поранешната министерка за правда Шварц Пипан ја одобрила зделката. Во протечените видеа, таа зборува за трансакцијата и признава дека била под притисок да ја финализира пред крајот на 2023 година, што е потврдено и со е-пошта.

Пипан негираше неправилности, но поднесе оставка на почетокот на 2024 година заедно со неколку други функционери.

Скандалот се прошири, а кривични истраги се водат против поширок круг лица, потенцијално вклучувајќи го министерот за финансии Клемен Боштјанчиќ и Голоб.

Иако автентичноста на протечените материјали сè уште не е потврдена и е предмет на истрага од словенечките власти, тие предизвикаа оставки и засилена предизборна внимателност.

Според детална истрага објавена вчера од словенечкиот неделник „Младина“, наводната корупција е откриена од Израелци.

Истражувањето спомнува четири лица, вклучувајќи го Дан Зорела, кој е ко-основач и извршен директор на израелската приватна разузнавачка компанија Black Cube, како и пензионираниот генерал-мајор Гиора Еиланд, поранешен шеф на Националниот совет за безбедност на Израел и долгогодишен советник на Black Cube.