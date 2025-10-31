пет, 31 октомври, 2025

„Сите за Палестина“ утре во 12 часот организира протестен марш во Скопје

Настанот ќе започне пред споменикот „Симфонија на мирот“ на плоштадот Слобода, а ќе заврши пред зградата на Министерството за надворешни работи

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash

Иницијативата „Сите за Палестина“ утре, со почеток во 12 часот ќе организира протестен марш чија цел е изразување солидарност со палестинскиот народ и осуда на геноцидот во Газа. Настанот ќе започне пред споменикот „Симфонија на мирот“ на плоштадот Слобода, ќе продолжи по централното градско подрачје, минувајќи пред зградата на Собранието и завршувајќи пред зградата на Министерството за надворешни работи.

Како што информираат од иницијативата „Сите за Палестина“ настанот е дел од глобалното движење на солидарност со Палестина, кое го насочува вниманието кон итната потреба од непречен пристап на хуманитарна помош за Газа и праведна реконструкција под водство на палестинскиот народ.

„И покрај формалниот прекин на огнот, продолжуваат нападите, ограничувањата на помошта и насилството врз цивили и медицински персонал, што докажува дека тековниот „мир“ не значи крај на злосторствата ниту исполнување на меѓународните обврски, што дополнително ја засилува потребата од политички и правен притисок за вистинска правда и слобода за палестинскиот народ. Протестот има за цел да потсети дека мир без слобода не постои, и дека правдата за Палестина е предуслов за праведен свет“, велат од иницијативата.

ПОВРЗАНО

Македонија

„Сите за Палестина“ утре организира протестен марш во Скопје

Иницијативата „Сите за Палестина“ утре, со почеток од 12 часот ќе организира протестен марш чија цел е изразување солидарност со палестинскиот народ и осуда...
Повеќе
Македонија

Иницијативата „Сите за Палестина“ упати писмо до претседателката Силјановска-Давкова

Иницијативата „Сите за Палестина“, во пресрет на Генералната дебата на 80-то Генерално собрание на Обединетите нации, упати писмо до претседателката Гордана Силјановска-Давкова во кое...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 33-годишен скопјанец за продолжено загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став 1 од...
Повеќе
Главна секција

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

На 12 часови пред изборниот молк, директорот на Фондот за здравствено осигурување одржа изненаден брифинг со новинарите на кој информираше дека државата ќе го прочистувала списокот со здравствени осигуреници бидејќи имало...
Повеќе
Македонија

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури

Борис Кондарко, претседателот на Државната изборна комисија (ДИК) денеска на седница ги повика учесниците и медиумите да го почитуваат изборниот молк пред вториот круг на локалните избори, што започнува вечерва на...
Повеќе
Европа

Турскиот суд осуди 11 лица на доживотен затвор поради пожар во хотел во кој загинаа 78 лица

Турскиот суд денеска осуди 11 лица, вклучувајќи го и сопственикот на хотелот Гранд Картал, на доживотен затвор поради пожарот во јануари во кој загинаа 78 лица, вклучувајќи околу 30 деца. Истрагата за...
Повеќе

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 33-годишен скопјанец за продолжено загрозување на сигурноста од член 144 став 3 во врска со став 2 и став...

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури

Турскиот суд осуди 11 лица на доживотен затвор поради пожар во хотел во кој загинаа 78 лица

Македонија не е подготвена за воведувањето на данокот на јаглерод, парите ќе завршат во буџетот на ЕУ

Филипче: Нема заткулисни договори, граѓаните да гласаат по сопствено убедување

АВМУ ги потсети медиумите да го почитуваат изборниот молк од вечерва на полноќ

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Скопјанец ѝ се заканувал на поранешната девојка дека ќе ја убие

На 12 часа пред изборниот молк Клековски најави справување со фантомски осигуреници

ДИК: Да се почитува изборниот молк и сите законски процедури