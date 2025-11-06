Претставници од иницијативата „Сите за Палестина“ денес остварија средба со претседателката Гордана Силјановска Давкова, во нејзиниот кабинет, каде директно и ги пренесоа своите барања и повикаа државата да покаже јасна солидарност со палестинскиот народ.

За време на разговорот, активистките се повикаа на неодамнешните изјави на претседателката по повод 80-годишнината од основањето на Обединетите нации, кога таа истакна дека мирот, климатската правда и меѓународното право се најголемите предизвици на современиот свет. Во тој контекст, тие укажаа дека недостига конкретна акција и почитување на меѓународните заложби на Македонија во овие принципи, а молкот на македонските претставници во ООН го оценија како соучесништво во тековниот геноцид над палестинскиот народ.

Активистките го оценија гласањето на Македонија против правото на самоопределување на Палестина како срамно и спротивно на историските заложби на државата, повикувајќи ја претседателката да ја препознае антифашистичката традиција на Македонија и да се заложи за почитување на меѓународното хуманитарно право и прекин на страдањата во Газа.

На крајот од средбата, тие и подарија пакет со книги за мирот, хуманоста и Палестина, и ја повикаа да покаже морална и историска доблест „во духот на човечноста и слободата“.