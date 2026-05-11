Групи патници и членови на екипажот се истоварија од крузерот погоден од смртоносна епидемија на хантавирус во неделата за да бидат евакуирани во нивните матични земји каде што ќе се изолираат според националните протоколи за да се спречи понатамошно ширење на болеста.

Владини авиони со шпански и француски државјани слетаа во Мадрид и Париз во недела попладне, каде што патниците беа префрлени во болница, според владите на двете земји.

Еден од петте француски патници покажа симптоми за време на летот за репатријација, изјави францускиот премиер Себастијан Лекорну на X.

Авионите за Канада, Холандија, Турција, Велика Британија, Ирска и САД требаше да полетаа во неделата навечер, а последните летови ќе полетаат денеска до 19 часот по локално време.

Патниците ќе бидат тестирани по пристигнувањето, а потоа или ќе бидат однесени во локалните болници или карантински установи или ќе бидат префрлени дома за изолација.

Светската здравствена организација препорача 42-дневен карантин за сите патници од бродот од недела, изјави на брифинг нејзината директорка за управување со епидемии и пандемии, Марија Ван Керхове.

Шпанските патници ќе бидат задржани во болница цели 42 дена, додека француските патници ќе бидат хоспитализирани 72 часа, а потоа ќе им биде дозволено да се самоизолираат дома уште 45 дена, според владите на соодветните.

„Нашата препорака е дневни здравствени прегледи, дома или во специјализирана установа. Од земјите зависи да ги развијат своите политики, но нашите препораки се многу јасни“, рече Ван Керхове, истакнувајќи дека периодот на инкубација на вирусот е до шест недели.

Вирусот, кој обично се шири преку глодари, но се пренесува и од човек на човек во ретки случаи на близок контакт, првпат беше откриен од здравствените службеници во Јоханесбург на 2 мај, при лекување на Британец кој се разболел и бил однесен на интензивна нега, 21 ден откако починал друг патник.

Здравствената состојба на човекот оттогаш се подобри, изјави функционер на СЗО во неделата.

СЗО соопшти дека првиот патник кој починал на бродот можеби бил заразен пред качувањето, веројатно за време на патувањето во Аргентина и Чиле.

Осум лица кои повеќе не се на бродот се разболеле, според пребројувањето на СЗО од петокот, од кои за шест е потврдено дека го добиле вирусот. Тројца починаа – холандски пар и германски државјанин.

Четири лица остануваат хоспитализирани во Јужна Африка, Холандија и Швајцарија. На оддалечениот остров Тристан да Куња, британска прекуокеанска територија, сомнителен случај го лекува тим медицински специјалисти испратени со падобран од британската војска.

Сепак, здравствените власти повикаа на смиреност, потсетувајќи ја јавноста оштетена од искуството со пандемијата Ковид 19 дека овој вирус е многу помалку заразен и претставува мал ризик за општата популација.