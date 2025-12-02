Сите 35 обвинети на третото судско рочиште за катастрофалниот пожар во дискотеката „Пулс” во Кочани денеска се изјаснија дека се чувствуваат невини. Меѓу нив е и првообвинетиот, сопственикот на објектот Дејан Јованов-Деко, неговиот син, Михаил Јованов, како и претставниците на трите правни лица кои се дел од обвинението.

Поголемиот дел од обвинетите во своите изјаснуваат искажаа и сочувство до семејствата на настраданите 63 лица во големиот пожар. Дел од нив посочуваа и дека не сметаат дека треба да се дел од судењето бидејќи не гледаат каде е нивната вина.

Вработените од агенцијата за обезбедување „Рубикон”, која заедно со сопственикот Александар Нацев е дел од обвинетите, и кои дозволиле да се внесе пиротехниката на бендот ДНК, која го запали објектот, денеска се изјаснија дека не чувствуваат вина и ја нагласија својата улога во спасувањето на преживеани во пожарот.

Од обвиненијата се оградија и повеќе локални и државни службеници кои се дел од обвинението, меѓу кои и поранешните министри Ваљон Сарачини и Крешник Бектеши, како и поранешните градоначалници на Кочани, Ратко Димитровски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов.

Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се случи на на 16 март годинава. Во него загинаа 63 млади луѓе, меѓи кои и поголемиот дел од бендот ДНК, што настапуваше вечерта, а над 200 беа повредени.