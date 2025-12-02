Веќе два дена по скопските улици се тестира системот „Безбеден град“, а само за едно деноноќие регистрирани се околу 110.000 сообраќајни прекршоци, а но откри и сериозни слабости – граѓани добивале смс ораки за прекршоци во моменти кога биле дома и не управувале со моторни возила. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски призна дека постојат вакви пропусти и најави дека ќе бидат коригирани.

„Во овој тест период детектиравме случаи кога не соодвествуваат податоците со идентитетот на оној кој ја примил пораката. Знаеме за проблемот, го видовме и на социјалните мрежи. Ќе утврдиме причини и ќе искоригираме. Ова е тест период“, изјави Тошковски.

И покрај техничките пропусти, системот за само 24 часа регистрирал околу 5.000 поминувања на црвено светло, 1.000 нерегистрирани возила, а повеќе од 90 отсто од вкупниот број прекршоци се поради пребрзо возење. Тошковски најави дека правилата и казните ќе важеле и за владините функционери.

„Ниеден функционер во рамки на редовно вршење на работни задачи нема да биде изземен. Ако министер вози приватно возило над дозволена брзина, ќе биде казнет“, рече министерот, додавајќи дека исклучок е само службена полициска придружба или возила на итни полициски служби во оперативна акција.

Во врска со казнувањето странци или возачи кои возат возила со странски регистарски таблички, Тошковски кажа дека ќе мораат да платат казна ако повторно сакаат да влезат во Македонија.

„И странските возила ќе бидат опфатени со системот. При напуштање на државата нема да можат да бидат задржани, но ќе се соочат со забрана за повторен влез доколку не ја платат казната“, рече тој.

Во МВР најавуваат ревизија на сообраќајната сигнализација, но истакна дека фокусот во моментот е на точките каде се детектираат прекршоците. Во однос на прашањето за евентуална толеранција при мали пречекорувања на брзината, Тошковски вели дека ќе се анализираат европските практики.

„Ако е правилото 50, треба да возиме 50. Ако возиме 52 сме направиле прекршок. Но ќе размислиме дали ќе воведеме одредена толеранција“, додаде тој.