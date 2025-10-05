нед, 5 октомври, 2025

Сирија ги одржува првите избори по падот на Асад со индиректно гласање за нов парламент

Гласањето се смета за клучен тест за инклузивност на новите власти, предводени од исламистичкиот претседател Ахмед ал-Шараа

МетаОд: Мета

-

Алепо, Сирија, 2023 г. | Фото: Dr. Ondřej Havelka (cestovatel), CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Избраници од сите делови на Сирија денеска гласаат за нови членови на парламентот, во првите избори откако претседателот Башар ал-Асад беше симнат од власт во декември, објави Си-Ен-Ен. Новиот претседател, Ахмед ал-Шараа, поранешен бунтовник и некогашен борец на Ал Каеда, се обидува да ја консолидира контролата врз земја уништена од 14-годишна граѓанска војна и длабоки секташки поделби.

Гласањето не се одвива преку општо право на глас, туку индиректно, односно околу 6.000 избраници од регионалните изборни колеџи започнаа со гласање во 9:00 часот по локално време. Според властите, ваквиот модел бил неопходен поради недостиг од точни податоци за населението и големиот број раселени лица во земјата.

Гласањето ќе го одреди составот на две третини од 210-члениот парламент, а резултатите се очекуваат уште истата вечер. Последната третина од пратениците ќе биде директно назначена од претседателот Шараа што според аналитичари ќе биде клучно за легитимноста и инклузивноста на законодавното тело.

Иако беа одобрени 1.570 кандидати кои учествуваа на дебати и семинари, изборната кампања беше речиси невидлива. Според Си-Ен-Ен, во главните градови немало ниту постери ниту реклами, што покажува на ограничен јавен интерес или страв од отворено политичко ангажирање.

Според проценките на набљудувачите, доколку Шараа избере жени или претставници на малцинства, тоа може да го зајакне имиџот на новата власт како инклузивна. Но, ако ги пополни преостанатите 70 места со лојалисти, тоа би му овозможило да носи закони без опозиција.

Поради безбедносни и политички причини, изборите беа одложени во три провинции со значајно малцинско население, оставајќи 19 пратенички места празни што дополнително ја доведува во прашање репрезентативноста на новиот парламент.

Критичарите велат дека ваквиот делумен и индиректен изборен модел е премногу централизирано контролиран и не ја одразува волјата на граѓаните.

ИзворСи-Ен-Ен

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Надвор од контекст се споредува Левица со партии во Молдавија кои имаа забрана да учествуваат на изборите

Забраната на овие партии во изборната трка на Молдавија нема врска со „претставници на европската супер-демократија“, туку доаѓаат од внатрешни институции на самата држава...
Повеќе
Македонија

УНИЦЕФ: Децата не може да гласаат, но за градоначалниците децата треба да се приоритет

Промовирање здрава исхрана во и околу училиштата, поддршка на децата изложени на ризик од сиромаштија, воведување едносменска настава за сите деца, проширување на услугите...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Надвор од контекст се споредува Левица со партии во Молдавија кои имаа забрана да учествуваат на изборите

Забраната на овие партии во изборната трка на Молдавија нема врска со „претставници на европската супер-демократија“, туку доаѓаат од внатрешни институции на самата држава Молдавија која не е членка на ЕУ...
Повеќе
Ctrl - Z

„Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот „Летото кога научив да летам“

Издавачката куќа „Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот за тинејџери „Летото кога научив да летам“ од српската писателка Јасминка Петровиќ кое претставува едно од најнаградуваните дела за деца и...
Повеќе
Подглавна секција

Сирија ги одржува првите избори по падот на Асад со индиректно гласање за нов парламент

Избраници од сите делови на Сирија денеска гласаат за нови членови на парламентот, во првите избори откако претседателот Башар ал-Асад беше симнат од власт во декември, објави Си-Ен-Ен. Новиот претседател, Ахмед...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп ги повика Израел и Хамас на брза согласност за мировниот план, преговарачите заминуваат за Каиро

Американскиот претседател Доналд Трамп ги повика Израел и Хамас да се придвижат напред со американскиот мировен план за Газа, додека делегации од трите страни патуваат во Каиро со цел да постигнат...
Повеќе

Надвор од контекст се споредува Левица со партии во Молдавија кои имаа забрана да учествуваат на изборите

Забраната на овие партии во изборната трка на Молдавија нема врска со „претставници на европската супер-демократија“, туку доаѓаат од внатрешни институции на самата држава Молдавија која не е членка...

„Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот „Летото кога научив да летам“

Сирија ги одржува првите избори по падот на Асад со индиректно гласање за нов парламент

Трамп ги повика Израел и Хамас на брза согласност за мировниот план, преговарачите заминуваат за Каиро

Украина тврди дека Кина ѝ доставува сателитски разузнавачки информации на Русија

Ниту восочни фигури ниту фотомонтажа – многу врева за фотографиите од приемот на Трамп во ОН

Препорака за скорешна игра – Wayfinder е на 60% попуст на Steam

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Надвор од контекст се споредува Левица со партии во Молдавија кои имаа забрана да учествуваат на изборите

„Матица македонска“ го објави на македонски јазик романот „Летото кога научив да летам“

Трамп ги повика Израел и Хамас на брза согласност за мировниот план, преговарачите заминуваат за Каиро