Сирија ги одржува првите избори по падот на Асад со индиректно гласање за нов парламент

Избраници од сите делови на Сирија денеска гласаат за нови членови на парламентот, во првите избори откако претседателот Башар ал-Асад беше симнат од власт во декември, објави Си-Ен-Ен. Новиот претседател, Ахмед ал-Шараа, поранешен бунтовник и некогашен борец на Ал Каеда, се обидува да ја консолидира контролата врз земја уништена од 14-годишна граѓанска војна и длабоки секташки поделби.

Гласањето не се одвива преку општо право на глас, туку индиректно, односно околу 6.000 избраници од регионалните изборни колеџи започнаа со гласање во 9:00 часот по локално време. Според властите, ваквиот модел бил неопходен поради недостиг од точни податоци за населението и големиот број раселени лица во земјата.

Гласањето ќе го одреди составот на две третини од 210-члениот парламент, а резултатите се очекуваат уште истата вечер. Последната третина од пратениците ќе биде директно назначена од претседателот Шараа што според аналитичари ќе биде клучно за легитимноста и инклузивноста на законодавното тело.

Иако беа одобрени 1.570 кандидати кои учествуваа на дебати и семинари, изборната кампања беше речиси невидлива. Според Си-Ен-Ен, во главните градови немало ниту постери ниту реклами, што покажува на ограничен јавен интерес или страв од отворено политичко ангажирање.

Според проценките на набљудувачите, доколку Шараа избере жени или претставници на малцинства, тоа може да го зајакне имиџот на новата власт како инклузивна. Но, ако ги пополни преостанатите 70 места со лојалисти, тоа би му овозможило да носи закони без опозиција.

Поради безбедносни и политички причини, изборите беа одложени во три провинции со значајно малцинско население, оставајќи 19 пратенички места празни што дополнително ја доведува во прашање репрезентативноста на новиот парламент.

Критичарите велат дека ваквиот делумен и индиректен изборен модел е премногу централизирано контролиран и не ја одразува волјата на граѓаните.