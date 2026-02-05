Мариус Борг Хојби, синот на норвешката престолонаследничка, изјави пред суд дека не ги направил фотографиите и видеата пронајдени на неговиот телефон, за кои полицијата тврди дека прикажуваат сексуален напад врз жена во кралска резиденција, пренесува Гардијан.

Хојби, син на Мете-Марит од врска пред нејзиниот брак со престолонаследникот Хокон, се наоѓа на судење по обвиненија за вкупно 38 кривични дела, меѓу кои четири силувања и други напади.

Тој се изјасни за невин по најтешките обвиненија, вклучително и за наводните силувања, а доколку биде прогласен за виновен, му се заканува затворска казна до 16 години.

Судењето доаѓа во момент на невиден притисок врз норвешкото кралско семејство, при што Мете-Марит се соочува и со критики поради нејзините врски со починатиот сексуален престапник Џефри Епстин.

Сведочејќи во окружниот суд во Осло во средата, Хојби го опиша настанот по една забава во 2018 година, за време на која е обвинет дека допирал жена додека таа била во бессознание.

Хојби (29) изјави дека на видеата може да се види дека жената, чиј идентитет е заштитен со судска наредба, изгледала како да спие, но ги негираше обвиненијата за силување. Во Норвешка, силување може да се дефинира и без сексуален однос.

Кога судијата во средата го праша Хојби за видеата и фотографиите пронајдени на неговиот телефон, тој одговори: „Воопшто не се сеќавам дека сум ги направил.“

Само неколку минути по започнувањето на сведочењето, Хојби се расплака, велејќи дека му е „исклучително тешко да зборува пред толку многу луѓе“. Тој додаде дека медиумите го „вознемирувале и малтретирале“ уште од кога имал три години.

Неговото сведочење следеше по исказот на наводната жртва од забавата. Таа изјави дека се сеќава на краток сексуален однос со Хојби порано истата вечер, кој го прекинала, но дека немала никакво сеќавање на наводното силување сè додека полицијата не ја контактирала и не ѝ ги покажала снимките.

Таа изјави дека на видеата била „целосно во бессознание“ и дека сознанието за тоа било „предавство и шок“.

Рече дека никогаш претходно не се видела во таква состојба и дека никогаш не доживеала таква загуба на меморија, додавајќи дека верува оти ѝ била дадена дрога.

Тој додаде дека ги чувал сексуалните фотографии и видеа во посебна апликација на телефонот, бидејќи „не сакам да ми излегуваат многу голи фотографии додека скролам“. „Во секој случај, тие никогаш не биле наменети за некој друг освен за мене“, рече тој.