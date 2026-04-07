Синот на американскиот претседател Доналд Трамп помладиот денес пристигна во Бања Лука, пренесува Српскиот Кликс.

Тој утрово тргна од Мајами и слета на аеродромот во Маховљани во близина на Бања Лука во 12:55 часот, каде што го пречека организацискиот секретар на СНСД, Игор Додик.

Поради неговото пристигнување, воведена е опсадна состојба. Силни полициски сили се на секој агол, од влезот до центарот на Бања Лука, а снајперисти се поставени на покривите на зградите.

Околу Бански Двор е создадена и таканаречена „стерилна зона“, и никој нема да може да се приближи повеќе од 200 метри. Таму ќе се одржи панел-дискусија во 14:30 часот, каде што се очекуваат голем број бизнисмени.

Се очекува Трамп помладиот да одржи неколку средби со функционери од Република Српска во Бања Лука, а планирано е и патување до имотот на Милорад Додик во Бакинце.

Игор Додик, организацискиот секретар на СНСД и син на претседателот на СНСД, рече дека ова била пријателска посета што се случила на негова покана.

„Доналд Трамп помладиот е секако важна алка во животот на компанијата во сопственост на претседателот на Америка. Само ќе потврдам дека има контакти со него, како оние што ги имаат нашите претставници, и се надевам дека е можно да се сретнеме и тука“, изјави Додик за порталот „Проверено“ од Бања Лука.

Според него, на овој начин може да се видат резултатите од напорите за остварување на што е можно повеќе значајни посети на Република Српска, а она што неговиот тим го прави на меѓународно ниво ќе биде значително видливо.

Зборувајќи за американскиот претседател Доналд Трамп, Додик истакна дека е задоволен што дошол на власт и дека, како што оценил, направил значајни промени на глобално ниво, првенствено во уривањето на неолибералниот глобалистички концепт.

„Тој рече дека не сака да гради пропаднати држави. Ние тоа го читаме како БиХ и затоа ја имаа нашата поддршка. Никој повеќе не ги споменува Бошњаците и Босанците“, рече лидерот на СНСД.