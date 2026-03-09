Иран во понеделник го именуваше Моџтаба Хамнеи за врховен лидер, сигнализирајќи дека тврдокорните поддржувачи остануваат цврсто на власт, додека еднонеделната војна меѓу САД и Израел со Иран предизвика скок на цените на нафтата, а азиските берзи доживеаа пад.

Иранските институции и политичари, од Министерството за надворешни работи до пратениците, издадоа соопштенија во кои ја изразуваат својата верност кон новиот врховен лидер на земјата, додека војната влезе во својот 10-ти ден, а нови ракетни и беспилотни летала одекнуваа низ целиот Блиски Исток.

„Ќе го почитуваме врховниот командант до последната капка од нашата крв“, се вели во соопштението од советот за одбрана.

За разлика од неговиот татко, 56-годишникот во голема мера се држеше вон јавноста. Тој никогаш не извршувал владина функција, ниту држел јавни говори или интервјуа, а само ограничен број фотографии и видеа од него се објавени. Но, со години се шпекулираше дека имал значително влијание зад сцената во Иран.

Американските дипломатски телеграми, кои беа објавени од Викиликс кон крајот на 2000-тите, го опишуваа како „моќта зад мантиите“, кој беше широко ценет како „способна и силна“ фигура во рамките на режимот, според новинската агенција АП.

Високиот свештеник, ајатолахот Садек Амоли-Лариџани, рече дека назначувањето на Моџтаба Хамнеи е „мелем за духовното страдање на нашиот народ и акцент на потребата да се продолжи по светлиот пат на покојниот Имам (Хамнеи постариот).“

Таткото на Моџтаба, врховниот лидер Али Хамнеи, беше убиен во еден од првите напади лансирани против Иран пред повеќе од една недела.

Покажувањето солидарност за Моџтаба доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп претходно го отфрли како кандидат за нов врховен лидер на Иран, а Израел рече дека ќе биде насочен кон секој што ќе го води Иран.

Моџтаба, свештеник со влијание во иранските безбедносни сили и огромните деловни мрежи под неговиот татко, се сметаше за фаворит во пресрет на гласањето во недела од страна на Собранието на експерти, тело од 88 свештеници задолжено да го избере наследникот на Али Хамнеи.

Позицијата му дава на Моџтаба последен збор во сите државни прашања во Исламската Република.

Трамп во неделата изјави дека Вашингтон треба да има збор во изборот. „Ако не добие одобрение од нас, нема да трае долго“, изјави тој за ABC News, додавајќи дека завршувањето на војната би било заедничка одлука со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Во интервју за „Тајмс оф Израел“ откако беше именуван новиот врховен лидер, Трамп одби да одговори, велејќи само „Ќе видиме што ќе се случи“, според весникот.

Папата Лео во неделата предупреди на трагедија од огромни размери поради широко распространетата клима на омраза и страв во Иран и низ целиот регион.

„Да ја вознесеме нашата скромна молитва до Господ да престане татнежот на бомбите, оружјето да замолчи и да се отвори простор за дијалог во кој ќе можат да се слушнат гласовите на народите“, рече Лео на молитвата Ангел Господов на плоштадот Свети Петар.