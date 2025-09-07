нед, 7 септември, 2025

Синоќа почувствуван земјотрес во Кичево

Земјотресот е почувствуван во Кичево, Охрид и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала

МетаОд: Мета

-

Фото: Земјотрес во Охрид, Мета.мк

Земјотрес со јачина од 3 степени бил почувствуван синоќа во Кичево, информираат од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

„Вчера во 20 часот и 39 минути регистриран е земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Кичево, 75 км југозападно од Скопје, со Рихтерова локална магнитуда, ML2.7. Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Кичево, Охрид и околината со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала“, информираат оттаму.

