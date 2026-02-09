Близок сојузник на босанско-српскиот сепаратистички лидер Милорад Додик вчера прогласи победа на делумното повторено гласање за претседател на Република Српска, кое беше распишано поради нерегуларности на првичните избори одржани во ноември минатата година.

Синиша Каран, од владејачката партија СНСД, беше победник и на ноемвриските избори за оваа функција. Неговиот противкандидат, Бранко Блануша од Српската демократска партија, го призна поразот на неделното повторено гласање, но ја обвини владејачката партија за купување гласови и „изборен инженеринг“.

„Отсега јас сум претседател на сите вас, на сите граѓани на Република Српска“, изјави Синиша Каран на прес-конференција.

Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина се очекува да ги објави прелиминарните резултати од гласањето подоцна во текот на неделата.

Повтореното гласање беше ограничено на мал дел од електоратот и опфати само 136 избирачки места и околу 85.000 гласачи со право на глас, но тесниот резултат од ноември отвори можност дека тоа би можело да го промени конечниот исход на изборите.