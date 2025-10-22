Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

И покрај доцнењето на платата за месец септември, во Синдикатот на работниците од угостителството, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ), нагласуваат дека вработените во „Комунална хигиена“ редовно ги извршуваат своите работни задачи околу празнење на контејнерите во Скопје. Сепак, велат дека вработените се соочувале со сериозен проблем – недостиг на камиони за собирање смет, а голем дел од постоечките возила не биле во возна состојба поради недостаток на резервни делови.

„Вината не е кај вработените во претпријатието, кои вложуваат максимални напори да се собере сметот, туку кај раководството на претпријатието“, пишува во соопштението на Синдикатот, од каде што најавија дека ќе преземат законски мерки против раководството на претпријатието поради доцнење на платите на вработените и лоша состојба со возниот парк.

Оттаму велат дека платите на вработените се исплаќаат со задоцнување веќе неколку месеци, иако, според нивните сознанија, парични средства од наплатата на сметките редовно се префрлаат на сметката на претпријатието. Во Синдикатот најавија дека ќе бидат поднесени кривични пријави за раководството и пријави до Државниот инспекторат за труд.

Извршниот одбор на синдикалната организација на СУТКОЗ при ЈП „Комунална хигиена“ одржал состанок вчера на 21 октомври. На средбата биле повикани директорот и Управниот одбор на претпријатието, но директорот не присуствувал.

Речиси и да нема општина во Скопје во која нема преполни контејнери со ѓубре, кое буквално се прелева на тротоарите и улиците, во зеленилото, на велосипедските патеки, а на некои места и на самите коловозни ленти. Состојбата со ѓубрето во метрополата е алармантна и незапамтена во светски размери, и тоа меѓу два изборни круга од локалните избори. Веќе нема дилема во јавноста дека здравјето на граѓаните е повторно загрозено поради политичките игри на партиите – нешто што беше карактеристика на речиси целиот мандат на градоначалничката во заминување, Данела Арсовска.

Мета.мк вчера се обиде да го добие директорот на јавното претпријатие „Комунална хигиена“, кое е надлежно за подигање смет во град Скопје, Сабахудин Рустеми, но неговата секретарка ни кажа дека бил на состанок и дека ќе ни се јави. До објавата на овој текст тоа не се случи, но затоа Јавното претпријатие испрати соопштение до сите медиуми. Во соопштението, наместо одговор на прашањето кога ќе се исчисти ѓубрето во Скопје, директорот Рустеми бара Министерството за здравство да исплати 5 милиони евра наводен долг кон јавното претпријатие „Комунална хигиена“ Скопје.

Владата вчера ги задолжи Државниот комунален инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Институтот за јавно здравје, во соработка со Министерството за внатрешни работи да отпочнат со координиран вонреден инспекциски надзор на територија на Град Скопје, со цел утврдување на состојбата со комуналниот и друг вид на отпад и преземање соодветни мерки и активности.

Од Основното јавно обвинителство Скопје вчера информираа дека веќе постапуваат и преземаат дејствија за обезбедување докази за евентуално кривично дело.