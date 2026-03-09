Синагога е оштетена во експлозија што се случила ноќеска во Лиеж, источна Белгија, соопшти полицијата, додавајќи дека истражуваат причината за експлозијата, пренесува Тајмс оф Израел.

Нема пријавени повредени, се работи само за материјална штета, изјави портпаролот на полицијата во градот Лиеж.

Експлозијата се случила околу 4 часот наутро пред синагогата, при што биле скршени прозорците на зградите преку патот, додаде портпаролот. Беше поставен безбедносен периметар, а на местото на настанот се очекува федералната полиција, според јавниот радиодифузен сервис RTBF.

Изградена во 1899 година, синагогата служи и како музеј за историјата на еврејската заедница во Лиеж, според нејзината веб-страница.