Историска зимска бура го погоди североисточниот дел на САД, ставајќи 59 милиони луѓе под предупредувања за времето и предизвикувајќи прекини на електричната енергија и забрана за патување во Њујорк, пренесува Би-Би-Си.

Во повеќе американски држави се прогласени вонредни состојби, вклучувајќи ги Масачусетс, Конектикат, Делавер, Њу Џерси и Род Ајленд. Неколку воведоа ограничувања или забрани за патување поради метежот, а илјадници летови се откажани.

Метеоролозите велат дека поголемиот дел од североисточниот дел на САД и поморските провинции ќе бидат погодени од недела навечер до понеделник.

Се очекува да биде најмоќната североисточна бура за речиси една деценија за поголемиот дел од регионот, носејќи снег, силни ветрови и крајбрежни поплави.

Предупредено е дека бурата ќе донесе околу 5-7 см на час врнежи, а снежните врнежи можат да достигнат 30-60 см, што резултира со „скоро невозможни“ услови за патување кои се „екстремно опасни“.

Околу 40 милиони луѓе се под предупредување за снежна бура, а уште 19 милиони се под предупредувања за зимски бури, кои ги опфаќаат Централните Апалачи од Северна Каролина до крајбрежниот Мејн.

„Иако имаме многу од овие североисточни врнежи кои произведуваат обилен снег и силни удари, поминаа неколку години откако видовме еден од ваков обем во овој голем регион во овој многу населен дел од земјата“, изјави Коди Снел, метеоролог во Центарот за предвидување на времето на NWS, за американскиот партнер на Би-Би-Си, CBS News.

Прекините на електричната енергија досега погодија повеќе од 150.000 луѓе во североисточните држави, вклучувајќи 60.000 само во Њу Џерси. Десетици илјади други се без струја во Вирџинија, Делавер и Мериленд, според тракерот PowerOutage.us.

Околу 5.500 летови во САД беа откажани во неделата, а стотици други беа одложени, според мониторот FlightAware.

Снегот почна да паѓа во недела навечер во делови од североисточниот дел на САД, вклучувајќи ги Бостон, Филаделфија и Њујорк, каде што се прогнозираат некои од најсуровите услови.

Ова е прв пат по девет години Њујорк – најнаселениот град во САД – да биде под предупредување за снежна бура. Се очекува да биде погоден со 18-24 инчи (50-60 см) снег и температури што ќе паднат на околу 20 Фаренхајт (-6 Целзиусови степени).

Целосна забрана за патување е во сила во Њујорк од 21:00 часот по локално време (02:00 GMT) во недела до 12:00 часот по локално време (17:00 GMT) во понеделник, а градоначалникот Зохран Мамдани рече дека училиштата ќе бидат затворени, а сите улици, автопати и мостови ќе бидат затворени за сообраќај – освен за итни случаи.

Мамдани на прес-конференција на која беше објавена вонредна состојба изјави дека се очекуваат најсилни снежни врнежи во текот на ноќта кон понеделник, со очекувани до 28 инчи (70 см) во одредени области.

Ова е втора голема снежна бура во администрацијата на градоначалникот, откако 19 лица загинаа за време на тринеделниот студен бран во јануари.

Низ целата држава, најголемите налети на ветер – до 65-70 mph (104-112 km/h) – се очекуваат по должината на брегот, а официјалните лица предупредуваат на паднати гранки на дрвјата и прекини на електричната енергија.

Гувернерката на Њујорк, Кети Хочул, прогласи вонредна состојба за целата држава пред североисточниот бурман и стави 100 припадници на Националната гарда во состојба на готовност.

„Ова ќе биде нешто какво што не сме виделе со години“, рече таа. „Луѓето ќе бидат во мрак. Лонг Ајленд и Њујорк Сити и долниот Хадсон се буквално во директно око на бурата.“

Поради бурата, сите Бродвејски претстави во недела навечер беа откажани, а Здружението на тркачки трки на Њујорк ги откажа осумте коњски трки во недела на хиподромот Аквадукт.

Ројтерс Луѓе одат преку Бруклинскиот мост додека паѓа снег за време на зимска бура во Њујорк на 22 февруари 2026 година. Ројтерс

Се очекува условите да се влошат низ поголемиот дел од североистокот на САД од недела до понеделник

Во Род Ајленд, гувернерот Ден Меки издаде забрана за патување низ целата држава и овозможи активирање на Националната гарда по потреба. Тој, исто така, ги затвори канцелариите на државната влада во понеделник.

„Ги молиме жителите на Род Ајленд сериозно да ја сфатат оваа бура и да останат дома“, рече тој. „Ова е одговор на сите страни. Нашите државни агенции имаат ресурси и работна сила што им е потребна за да одговорат и да ги заштитат жителите на Род Ајленд.“

Гувернерката на Њу Џерси, Мики Шерил, исто така, прогласи вонредна состојба и ја запре услугата на транспортната мрежа на државата од недела вечер.

Таа рече дека ова може да биде „најлошата бура што сме ја виделе од 1996 година“ и ги охрабри жителите да останат дома и да не одат на патиштата.

Во Конектикат, гувернерот Нед Ламонт потпиша итна наредба со која се забранува движењето на сите комерцијални возила по автопатите низ целата држава.

Наредбата стапува на сила во 17:00 часот по локално време (22:00 часот по Гринич) во недела и останува на сила до понатамошно известување, рече тој.