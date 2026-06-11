На маргините на Самитот на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПСЈИЕ) во Софија, претседателката Гордана Сиљановска-Давкова и министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, остварија средба со бугарската претседателка Илијана Јотова. Во фокусот на разговорот беа проблемите во билатералните односи, врзани за македонската евроинтеграција.

Соговорничките изразија различни ставови за можните решенија за отпочнување на македонските пристапни преговори. Сиљановска-Давкова укажа на неопходноста од интензивирање на комуникацијата меѓу училиштата, универзитетите, научните и културните институции, невладините организации и граѓаните заради надминување на предрасудите, зближување и разбирање.

„Ја потенцирав важноста на спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права во Стразбур, како обврска за сите земји-членки на Советот на Европа“, посочи Сиљановска-Давкова и нагласи дека со претседателката Јотова заклучиле дека треба се продолжи да се разговара за тешките прашања.