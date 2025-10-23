чет, 23 октомври, 2025

Сиљановска-Давкова го честиташе 23 Октомври: Имаме обврска да продолжиме, но не со оружје, туку со реформи

Таа нагласи дека земјата треба политички да ја вградиме таму каде што географски,  историски и културно отсекогаш припаѓа, во Европа

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Официјална веб страна на претседателот

Претседателката Гордaна Сиљановска-Давкова, денеска упати честитки по повод 23 Октомври, Денот на македонската револуционерна борба и порача дека нашите генерации имаат обврска да го негуваат и продолжат револуционерното дело на нашите претци преку грижата и заштитата на вечните хумани принципи.

Сиљановска-Давкова нагласи дека обврска имаме и кон нашите наследници чесно, одговорно и посветено, да го продолжиме револуционерниот пат, но не со оружје, туку со револуционерен ум, знаење и со реформи.

„Многупати сум потсетила дека животот во слобода, мир и демократија во своја национална држава не ни е подарен, туку е извојуван и изборен од нашите предци, македонските револуционери. Затоа, денешниот голем празник е можност да се потсетиме на хероите кои ги дадоа своите животи за слободна, независна, но и за социјална, солидарна и демократска македонска држава. Нивните идеали беа сржта на најнапредните идеи од крајот на 19. век, од нив извираат и врз нив се темелат европските вредности, вградени во конститутивните документи на ЕУ, на коишто постојано повикувам, рече Сиљановска-Давкова

Таа нагласи дека земјата треба политички да ја вградиме таму каде што географски,  историски и културно отсекогаш припаѓа, во Европа, како и да да ги почитуваме и негуваме темелите врз кои е изградена, правото, правдата, етиката, солидарноста и рамноправноста.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Ниту восочни фигури ниту фотомонтажа – многу врева за фотографиите од приемот на Трамп во ОН

Ако внимателно се прегледаат фотографиите на повеќе светски лидери со американскиот претседател и првата дама, Доналд и Меланија Трамп, може да се забележат мали,...
Повеќе
Македонија

Иницијативата „Сите за Палестина“ упати писмо до претседателката Силјановска-Давкова

Иницијативата „Сите за Палестина“, во пресрет на Генералната дебата на 80-то Генерално собрание на Обединетите нации, упати писмо до претседателката Гордана Силјановска-Давкова во кое...
Повеќе

Најнови

Македонија

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во вториот круг...
Повеќе
Македонија

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Општината Центар ќе направи дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките како еден од начините за справување со кризата со натрупаното ѓубре кое не се подигнува со денови. Градоначалникот Горан Герасимовски, информираше...
Повеќе
Македонија

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Единаесет лица се уапсени, а еден е недостапен од криминална група која се занимавала со лихварство и перење пари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Посочуваат дека до Основното јавно обвинителство...
Повеќе
Ctrl - Z

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Патувачката изложба посветена на балканскиот рис вчера беше отворена во Домот на културата во Ресен, во зградата на Сарајот, еден од најрепрезентативните споменици на неокласичното архитектонско наследство во земјата од почетокот...
Повеќе

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Жарко Ристески, влезе во...

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале

Патувачката изложба за балканскиот рис отворена во Сарајот во Ресен

Сиљановска-Давкова го честиташе 23 Октомври: Имаме обврска да продолжиме, но не со оружје, туку со реформи

Украина би можела да добие шведски борбени авиони купени со замрзнати руски пари

Откако пропаднаа преговорите за мир во Украина, САД со нови санкции против Русија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Дератизација во училиштата, градинките и зградите и дезинфекција на јавни површини во Центар

Уапсени лихвари, заработиле над два милиони евра со кои купувале имоти и се луксузирале