Земјотрес со магнитуда од 7,5 степени го погоди североисточниот брег на Јапонија во понеделник, а властите ги повикаа жителите да се држат подалеку од крајбрежните области каде што се очекуваат цунами бранови до 3 метри, пренесува Ројтерс.

Се предвидуваше дека најголемите бранови ќе ги погодат префектурите Ивате и Аомори на врвот на главниот остров Хоншу во Јапонија и северниот остров Хокаидо, соопштија властите. Во еден час по земјотресот, кој се случи во 16:52 часот (07:52 GMT), беа детектирани цунами бранови високи до 80 см, додека предупредувањата за бранови високи до 3 метри останаа.

Неколку пристанишни градови, вклучувајќи ги Отсучи и Камаиши – двата тешко погодени од силен земјотрес и цунами во 2011 година – издадоа наредби за евакуација на илјадници жители, според јавниот радиодифузен сервис NHK. Премиерката Санае Такаичи изјави дека владата формирала итна работна група и ги повика граѓаните во погодените области да се евакуираат на безбедно место.

„Сега се испитуваат можни штети и жртви“, изјави Такаичи пред новинарите во нејзините канцеларии во Токио.

Службеник од Јапонската метеоролошка агенција (JMA) изјави на посебна телевизиска прес-конференција. Бродовите испловија од пристаништето Хачинохе на Хокаидо во исчекување на брановите, покажаа снимките емитувани на NHK, додека на екранот се појави предупредување „Цунами! Евакуирајте се!“. Цунами од 3 метри може да предизвика штета на ниските подрачја, поплавувајќи згради, а секој што е изложен ќе биде зафатен од неговите струи, според JMA.

Сообраќајот на брзи возови во Аомори беше прекинат поради потресите, објави новинската агенција Кјодо. Земјотресот беше со јачина од „горни 5“ на јапонската скала за сеизмички интензитет – доволно силен за да им го отежни движењето на луѓето и да предизвика уривање на ѕидовите од неармирани бетонски блокови. Земјотресот имал епицентар во Тихиот Океан и бил длабок 10 км, соопшти JMA.

Сместена во „Огнениот прстен“ од вулкани и океански ровови што делумно го опкружуваат Тихиот басен, Јапонија е една од земјите што се најмногу склони кон земјотреси во светот, со потрес што се случува најмалку на секои пет минути. Таа е причина за околу 20% од земјотресите во светот со магнитуда од 6,0 или повеќе степени, како што е катастрофата во 2011 година што предизвика нуклеарни топења во електраната Фукушима.

Во погодените области моментално нема нуклеарни централи во функција, а „Хокаидо електрик пауер ко“ (9509.T) и „Тохоку електрик пауер ко“ (9506.T) изјавија дека нема пријавени абнормалности во нивните неактивни постројки таму.