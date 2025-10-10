пет, 10 октомври, 2025

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС

„Бидејќи МОЛ игра важна улога во снабдувањето на Србија со сурова нафта и гориво, нашите српски пријатели можат да се потпрат на зголемени испораки од МОЛ“, рече Сијарто во објава на социјалните мрежи.

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: EU2017EE Estonian Presidency, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Унгарската нафтена компанија МОЛ ќе ги зголеми испораките во Србија откако ќе стапат во сила санкциите на САД врз српската нафтена индустрија, изјави унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, пренесува РТС.

Според него, ова зголемување нема да може целосно да го замени недостатокот на испораки од Хрватска. Српскиот претседател Александар Вучиќ во четврток изјави дека е реална проценка дека рафинеријата може да работи без дополнителни приливи на нафта до 1 ноември, додавајќи дека кога станува збор за гориво, нема да има проблеми до Нова Година.

За време на своето обраќање до граѓаните во врска со воведувањето на санкциите на САД врз НИС, Вучиќ рече дека овој период може да се продолжи за пет или седум дена, но дека тешко дека ќе биде подолг од тоа.

 

РТС

