Си ќе ја покаже кинеската визија за нов светски поредок на воена парада, Путин и Ким Џонг Ун се меѓу гостите

Кинескиот претседател Си Џинпинг ќе биде домаќин на најголемата воена парада досега во неговата земја оваа недела, на која се поканети повеќе од 20 светски лидери, вклучувајќи го рускиот претседател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, кои ќе се соберат во Пекинг на 3 септември за настанот „Ден на победата“ по повод 80-годишнината од поразот на Јапонија на крајот од Втората светска војна.

Во знак на солидарност со агресорите во најлошата војна во Европа во последните 80 години, кинескиот претседател Си Џинпинг ќе се состане со своите руски и севернокорејски колеги за прв пат, додека Доналд Трамп и другите западни лидери ќе гледаат од далеку.

Посетата на Владимир Путин и Ким Џонг Ун на Пекинг за масовна воена парада оваа недела го нагласува влијанието на кинескиот претседател врз авторитарните режими кои имаат намера да го редефинираат глобалниот поредок предводен од Западот, додека изолационистичкиот став на Трамп ги нарушува долгогодишните сојузи на САД.

Собирот на она што западните аналитичари го нарекоа „Оска на превирања“ би можел да се темели на договор за меѓусебна одбрана потпишан од Русија и Северна Кореја во јуни 2024 година, и сличен сојуз меѓу Пекинг и Пјонгјанг, исход што може да ги промени воените пресметки во Азиско-пацифичкиот регион.

Ким пристигна во Кина утрово со својот специјален воз, на пат кон главниот град Пекинг. Си и Путин, во меѓувреме, се собраа во Големата народна сала на состанок со лидерот на Монголија, за кој се очекува да разговараат за огромен проект за гасовод и билатерални разговори.

Путин му се заблагодари на својот драг пријател Си за топлото добредојде и рече дека блиската комуникација покажува дека односите на Русија со Кина се на невидено високо ниво, според видео од разговорите објавено на официјалната апликација за пораки на Кремљ, Телеграм.

„Мора да продолжиме да заземаме јасен став против хегемонизмот и политиката на моќ“, рече Си на собирот на повеќе од 20 лидери на незападни земји на самитот во понеделникот, што е малку прикриен удар кон неговиот геополитички ривал преку Тихиот Океан.

Си, исто така, разговараше со индискиот премиер Нарендра Моди, со што ги ресетираше затегнатите билатерални врски, додека Трамп го засили трговскиот притисок врз Њу Делхи поради неговите купувања руска нафта.

Министерот за финансии на Трамп, Скот Бесент, во понеделник го нарече самитот перформативен и ги обвини Кина и Индија дека се лоши актери со тоа што ја поттикнуваат три и полгодишната војна на Русија со Украина.

Во време кога Трамп се фали со своите мировни акредитиви, секоја нова концентрација на воена моќ на Истокот, што ја вклучува и Русија, ќе ги алармира Западот.

„Трилатералните воени вежби меѓу Русија, Кина и Северна Кореја изгледаат речиси неизбежни“, напиша во март Јангџун Ким, аналитичар во Националното биро за азиски истражувања со седиште во САД, наведувајќи како конфликтот во Украина ги приближи Москва и Пјонгјанг.

„До пред неколку години, Кина и Русија беа важни партнери во воведувањето меѓународни санкции врз Северна Кореја поради нејзините нуклеарни и ракетни тестови, тие сега се потенцијални воени партнери на Демократската Народна Република Кореја за време на кризата на Корејскиот полуостров“, додаде тој, користејќи го официјалното име на дипломатски изолираната земја.

Ким е засегнат и во конфликтот во Украина, севернокорејскиот лидер обезбеди над 15.000 војници за поддршка на војната на Путин. Во 2024 година, тој беше домаќин и на рускиот лидер во Пјонгјанг – првиот самит од ваков вид за 24 години – во потег што е широко протолкуван како потценување на Си и обид да се олесни неговиот статус на отпадник со намалување на зависноста на Северна Кореја од Кина.

Околу 600 севернокорејски војници загинаа борејќи се за Русија во регионот Курск, според разузнавачката агенција на Јужна Кореја, која верува дека Пјонгјанг планира уште едно распоредување.