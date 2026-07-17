Кинескиот претседател Си Џинпинг денеска го претстави Пекинг како шампион на новиот глобален поредок за вештачка интелигенција, користејќи ја водечката технолошка конференција на Кина за да промовира технологија со отворен код и да го предизвика влијанието на САД врз правилата што го регулираат брзорастечкиот сектор.

Во говорот на церемонијата на отворањето на Светската конференција за вештачка интелигенција во Шангај, Си ги повика земјите да ја искористат историската можност за вештачка интелигенција со отворен код и вети дека ќе им помогне на земјите во развој да изградат капацитети за вештачка интелигенција, предупредувајќи против појавата на нови историски неправди од нееднаквиот пристап до технологијата.

Забелешките претставуваа најјасна артикулација на Си досега за амбицијата на Кина да го обликува глобалното управување со вештачката интелигенција, обликувајќи ги нејзините модели со отворен код како глобално јавно добро и позиционирајќи го Пекинг како алтернатива на Вашингтон во клучен момент во трката за технолошко лидерство.

Споредувајќи го значењето на вештачката интелигенција за пронаоѓањето на парната машина и електричната енергија, Си изложи визија во која Кина ја споделува технологијата и експертизата за вештачка интелигенција со земјите од Глобалниот Југ, додека ги предводи глобалните напори за создавање стандарди што ја регулираат новата технологија.

Во говорот, кинеската коалиција за вештачка интелигенција беше претставена како ривал на меѓународната иницијатива „Пакс Силика“ предводена од САД за обезбедување на глобални синџири за снабдување со вештачка интелигенција и критични минерали, иако Си избегна да го именува Вашингтон.

Кинеските државни медиуми сè повеќе ја прикажуваат стратегијата за вештачка интелигенција на Пекинг како одговор на она што го нарекуваат обид предводен од САД за подигнување „Железна завеса за вештачка интелигенција“.

Во коментар објавен во четврток, Јујуан Тантијан, истакнат профил на социјалните медиуми поврзан со државниот радиодифузен сервис CCTV, рече дека Кина се стреми да изгради друг поредок со здружување на силата на целото човештво и сите земји за изградба на екосистем за вештачка интелигенција со отворен код и сите фактори.

Конференцијата го истакна променливиот пејзаж на вештачката интелигенција, при што кинеските модели на вештачка интелигенција со отворена тежина остваруваат брзи добивки во однос на сопственичките системи од американски компании како што се OpenAI и Anthropic.

Стартапот Moonshot AI со седиште во Пекинг во петокот го претстави Kimi K3, кој го опиша како најголемиот модел на отворена вештачка интелигенција во светот според бројот на параметри, еден месец откако американската влада ненадејно ги повлече моделите на вештачка интелигенција од класата на Anthropic поради безбедносни проблеми. Ројтерс претходно овој месец објави дека Пекинг разгледува ограничувања за пристап до некои од водечките модели на вештачка интелигенција во странство во Кина, истакнувајќи ја растечката тензија помеѓу нејзината промоција на вештачка интелигенција со отворен код и сè построгата агенда за национална безбедност.

Си, исто така, повика системите за вештачка интелигенција да останат под човечка контрола и ги повика земјите да воспостават механизми за рано предупредување и итен одговор за управување со ризиците од вештачка интелигенција, во своите најјасни забелешки досега за безбедноста на вештачката интелигенција.

Тој дополнително побара мерки за заштита од сценарија на губење на контрола, предупредувајќи за опасностите што ги претставуваат автономните системи за вештачка интелигенција кои би можеле да го избегнат човечкиот надзор и контрола.

Кина ќе обезбеди обука за вештачка интелигенција и ќе развие центри за соработка со вештачката интелигенција со земјите од БРИКС, АСЕАН, Латинска Америка и Африканската унија, рече Си, усогласувајќи ја својата дипломатија за вештачка интелигенција со главните блокови на Глобалниот Југ каде што Пекинг веќе има значително влијание.