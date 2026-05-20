Си Џинпинг го пречека рускиот претседател Владимир Путин со помпезност и свеченост, додека двајцата ги започнаа разговорите утрово во Големата сала на народот, неколку дена откако кинескиот лидер го угости Доналд Трамп на истата локација. Кинеските војници стоеја на позиции додека воен оркестар ги свиреше руските и кинеските национални химни за лидерите во центарот на Пекинг. Деца мавтаа со руски и кинески знамиња и извикуваа „Добредојдовте, добредојде!“ на кинески, пред двајцата да влезат во Големата сала.

Сцената потсетуваше на состанокот на Трамп со Си во Пекинг минатата недела, кога лидерите на двете најголеми економии во светот разговараа за прашања од трговијата и инвестициите, до конфликтот во Иран и Тајван.

Разговорите меѓу Си и Путин започнаа со пократок таканаречен состанок во тесен формат, на кој учествуваа помалку делегати за да разговараат за чувствителни прашања, пред двајцата лидери да одржат состанок во широк формат со своите делегации. Се очекува кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, кој го пречека Путин кога слета во Пекинг во вторник вечерта, да разговара и со својот руски колега Сергеј Лавров.

Кинеските државни медиуми објавија дека Си, во своите воведни зборови, рекол дека двете земји треба да си помагаат една на друга во националниот развој и ревитализација, додавајќи дека светот е во опасност да се врати на законот на џунглата.

Во своите воведни зборови, Путин ги поздрави односите меѓу земјите како на невидено ниво, бидејќи изјави дека Москва останува сигурен снабдувач со енергија во услови на тековната криза на Блискиот Исток. Путин, исто така, го покани Си да ја посети Русија следната година.

Си рече дека понатамошните непријателства на Блискиот Исток се непрепорачливи и дека сеопфатен прекин на огнот е од најголема итност, објавија државните медиуми.

Реципрочната трговија и инвестициите веројатно ќе бидат на врвот на агендата за Путин, бидејќи неговата економија погодена од санкциите страда поради растечките трошоци од војната на Москва во Украина.

Додека Си се подготвуваше да го пречека Путин, кинеското министерство за трговија потврди дека Кина ќе купи 200 авиони Боинг и ќе побара продолжување на трговскиот договор со САД што беше постигнат во Куала Лумпур минатата година. Соопштението ја означи првата потврда од Пекинг за нарачката на Боинг, на која Трамп алудираше минатата недела.

Местото и начинот на средбите на Си со другите светски лидери често се сметаат за сигнал за почитувањето на кинескиот претседател кон својот гостин, а оптиката и исходите од неговата средба со Путин ќе бидат под дополнителен надзор веднаш по посетата на Трамп.

За разлика од спротивставената природа на односите меѓу Вашингтон и Пекинг, Путин и Си сигнализираа сè потопла врска во последните години, при што лидерите се нарекуваа едни со други драги и стари пријатели.

Кога кинескиот лидер последен пат го угости својот руски колега во мај 2024 година, двајцата изгледаа опуштено додека ги отфрлаа своите врски и разговараа на чај во поранешната царска градина во која сега се наоѓаат канцелариите на кинеската комунистичка партија.