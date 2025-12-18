Шведско-македонската стопанска комора официјално ги започна своите активности и во Скопје. Активностите започнаа со стручна работилница во просториите на Меморијалниот центар „Никола Кљусев“ – Фондација, организирана во соработка со „Balkan Analysis Group“. Работилницата беше посветена на улогата на бизнис-заедницата во спречувањето на корупцијата, преку инкорпорирање на шведската перспектива и добри практики. Во рамки на конструктивната дискусија беа анализирани постојните антикорупциски институционални рамки, како и предизвиците и можностите со кои се соочува Северна Македонија.

Во рамки на активностите имаше и свечена инаугурација во просториите на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Пред присутните се обратија заменик-министерот за надворешни работи, Зоран Димитровски и амбасадорот на Кралството Шведска, Н.Е. Ола Солстром, кои ја истакнаа важноста на Комората како клучен чекор во продлабочувањето на трговските и политичките односи меѓу Северна Македонија и Шведска, изразувајќи силна институционална поддршка.

Претседателката на Комората, Марија Николовска ја претстави визијата и мисијата на организацијата, нагласувајќи дека Комората ќе обезбедува поддршка за компании од двете земји, без разлика на нивната големина и ќе им помогне при нивниот пласман на шведскиот и македонскиот пазар.

Извршниот директор Самуел Наумовски Викиус ги претстави десетте членови на одборот и четирите советници, како и основачките партнери на Комората. Притоа беа најавени и можностите за приклучување на нови компании од 1 јануари 2026 година, преку три членски пакети – бронзен, сребрен и златен. Беа презентирани и плановите за наредната година, меѓу кои и Шведско-македонскиот бизнис форум во соработка со „Македонија2025“, што ќе се одржи во Стокхолм во јуни в година.

Имаше и панел-дискусија, модерирана од стратешкиот советник на Комората, Оскар Алгевере, на која беа споделени успешни бизнис-приказни од компаниите што веќе работат на релација Северна Македонија – Шведска.

Иван Атанасовски, директор на компанијата NICK’S, истакна дека географската позиција на земјата е една од нејзините најголеми предности, како и размената на иновации и млади таленти меѓу двете држави. Димитар Клисаровски од Диаверум го сподели искуството на компанијата во здравствениот сектор, додека Горан Стојановски од PCG International нагласи дека шведскиот организациски модел со хоризонтална хиерархија успешно е имплементиран и во Северна Македонија.

Директорот за интернационална трговија во Стокхолмската стопанска комора, Стафан Хедстром, посочи дека шведските компании посебно ја вреднуваат близината до синџирот на снабдување, квалитетната инфраструктура и јасните процеси кои го намалуваат инвестицискиот ризик. Тој потенцираше дека транспарентноста, почитувањето на законите и јасните правила се клучни за долгорочни и одржливи партнерства.

Главната порака од настанот беше дека силна и одржлива бизнис соработка може да се гради само врз основа на транспарентност, интегритет и заемна доверба – и на хартија, и во пракса. Настанот заврши со неформален нетворкинг, каде учесниците имаа можност да разменат идеи, искуства и да воспостават нови деловни контакти.