Шведската морнарица се среќава со руски подморници во Балтичкото Море „скоро секоја недела“, изјави нејзиниот началник на операциите, и се подготвува за понатамошно зголемување во случај на прекин на огнот или примирје во украинската војна, пренесува Гардијан.

Капетанот Марко Петковиќ рече дека Москва „континуирано го зајакнува“ своето присуство во регионот, а видувањата на нејзините бродови се редовен дел од животот на шведската морнарица. Тоа е „многу честа појава“, рече тој, додавајќи дека бројот на видувања се зголемил во последните години.

Балтичкиот регион се соочува со сè поголем број закани, вклучувајќи сомнителни хибридни напади од беспилотни летала, наводна саботажа на подводната инфраструктура и постојан проток на стари танкери за нафта во форма на бродови од флотата во сенка што носат сурова нафта од Русија.

Минатиот месец, британскиот министер за одбрана изјави дека руски шпионски брод влегол во британски води и насочил ласери кон воените пилоти, предупредувајќи дека Велика Британија се соочува со „нова ера на закана“ од непријателски земји.

Шведска неодамна беше домаќин на голема вежба на НАТО против подморници, Playbook Merlin 25, во која учествуваа девет земји, вклучувајќи ги Шведска, Германија, Франција и САД, во која стотици лица ги вежбаа своите вештини за лов на подморници во уникатните услови на Балтикот за да се подготват за можен подводен напад.

Ридовитиот подводен пејзаж на Балтикот во близина на Шведска го отежнува откривањето на подморниците бидејќи тие можат да се кријат.

Петковиќ рече дека Русија ги зголемува своите капацитети и произведува една подморница од класата Кило годишно во Санкт Петербург и енклавата Калининград, позиционирана помеѓу Полска и Литванија. Тој рече дека е во процес на „програма за намерна и постојана модернизација“ на своите бродови.

„Откако конечно ќе се воспостави прекин на огнот или примирје во Украина, можете само да процените, а ние проценуваме дека Русија ќе ги зајакне своите капацитети во овој регион“, рече Петковиќ. „Значи, со оглед на тоа, [шведската] морнарица треба постојано да расте и да се фокусира на целокупната слика.“

Тој рече дека руската флота во сенка од танкери за нафта со цивилно знаме е исто така загрижувачка и не ја исклучи можноста таквите бродови да се користат за лансирање беспилотни летала.

„Самата флота во сенка не е воен проблем, но флотата во сенка може да влијае на нашите нации од воена перспектива“, рече Петковиќ.

Различните предизвици на подводните услови – вклучувајќи пократка видливост отколку над водата, соленоста и температурата – значат дека подводната инфраструктура е особено ранлива во Балтикот, рече тој. Ова беше особено случај за Шведска, Норвешка, Финска, Естонија и Литванија, рече тој, кои беа „целосно зависни од морските линии за комуникација, за нашето одржување на нашите општества“.

Сепак, тој верува дека зголемената будност на НАТО има влијание. Тој рече дека откако беше воспоставена операцијата Балтичка стража во јануари, „воопшто не сме виделе никакви инциденти со кабли во овој регион“.

Тој додаде: „Прво на сите, тоа покажува дека алијансата функционира, кохезија. И ние ги збиваме редовите против една посебна закана. Балтичката стража го докажа тоа. Без оглед на тоа дали некој од инцидентите бил спонзориран од државата или дали станува збор за лошо морнарско вештина, или нешто помеѓу, тоа ја подигна свеста кај трговската флота дека треба да бидат малку повнимателни кога патуваат низ нашите регионални води“.