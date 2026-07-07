Шумските пожари што беснеат низ јужна Европа принудија илјадници да ги напуштат своите домови и ги натераа властите да им забранат на гледачите пристап до етапа од Тур де Франс, поради предупредувања за услови како „буре барут“ по рекордниот летен топлотен бран, пренесува Гардијан.

Стотици пожарникари се справуваат со пожарите што изгореа речиси 20.000 хектари во Португалија, Шпанија, Франција и Грција. Се предвидува дека силните ветрови ќе ги разгорат пламените јазици, а се очекува температурите повторно да се зголемат оваа недела.

Во оддалечените подножја на француските Пиринеи, во близина на границата со Шпанија, 700 пожарникари се борат да го локализираат пожарот што е надвор од контрола и кој изгоре 5.000 хектари и предизвика евакуација на повеќе од 10.000 луѓе.

„Утрово, условите повторно се влошуваат“, изјави францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нуњез, во понеделник, додавајќи дека со пожарите што сега беснеат во пет департмани, двојно повеќе земјиште е изгорено во Франција досега оваа сезона во споредба со истиот период минатата година.

Пожарот на Пиринеите речиси се зголеми за трипати од неделата. „Се приближи на 300 метри од куќите. Бевме шокирани од брзината со која се ширеше, беше застрашувачки – граничи со паника“, изјави Патрис, од селото Тревилах, за агенцијата Франс-прес.

Пожарите следат по предвремениот топлотен бран во мај и уште еден во јуни што ги сруши рекордите за температура низ Западна Европа, предизвика илјадници дополнителни смртни случаи и остави огромни области особено ранливи на пожари.

Групата научници „Светска атрибуција на времето“ соопшти дека екстремните температури забележани во јуни би биле „практично невозможни“ без климатската криза. Се предвидува дека температурите повторно ќе се искачат оваа недела, достигнувајќи локално ниво до 40 степени Целзиусови.

На шпанската страна од границата, пожарот опустоши 2.200 хектари, од кои 97% се во заштитеното природно подрачје Лес Гаварес. Раководителот на операциите на каталонската противпожарна служба, Едуард Мартинез, рече дека пожарот имал периметар од 40 км (25 милји).

Пожарникарите рекоа дека нивните напори ќе бидат комплицирани од зголемувањето на температурите и многуте „жаришта на чадење“ во рамките на периметарот, но доцна во неделата објавија дека пожарот е стабилен и се надеваат дека ќе биде изгаснат во текот на неделата.

Јужно од Каталонија, во источната шпанска покраина Кастељон, повеќе од 500 луѓе беа евакуирани откако пожар се прошири во националниот парк Сиера де Еспадан.

Во областа Вузела во централна Португалија, повеќе од 1.200 пожарникари поддржани од речиси 400 возила и 15 авиони се обидуваа да го изгаснат пожарот што избувна во четврток и до неделата зафати површина од 13.000 хектари.

Шпанија и Италија испратија пожарникари и авиони да помогнат, а службите за итни случаи во понеделник изјавија дека иако опасните места остануваат, 80% од пожарот е под контрола. Португалскиот министер за внатрешни работи, Луис Невес, ги опиша условите како „буре барут“.

На други места, големи пожари уништија и стотици хектари шума, лозја и грмушки на хрватскиот остров Хвар и во Тале во Албанија, додека во Грција, која во голема мера беше поштедена од топлотниот бран минатиот месец, пламените пожари предизвикани од шумски пожар уништија две фабрики во северниот град Солун.

Грчките власти издадоа предупредувања за евакуација за три предградија и ги повикаа жителите во делови од градот да останат во затворен простор и да ги затворат прозорците и вратите поради токсичен чад од една од фабриките, фабрика за рециклирање.

Друг голем шумски пожар избувна во недела попладне западно од Атина, со 210 пожарникари, поддржани од волонтери, специјализирани тимови и 29 авиони распоредени за справување со пожарот што гори низ боровата шума во областа Мандра.