Шумата во Јасен сѐ уште гори, пожарот во Јегуновце под контрола

Пожарот во Општината Јегуновце е ставен под контрола, а пожарите во Јасен и во Липково остануваат активни, информираат од Центарот за управување со кризи.

Во последните 24 часа во земјава имаше вкупно 27 пожари на отворен простор, од кои засега активни остануваат два, еден е под контрола, а останатите се изгаснати.

Како што соопштуваат од ЦУК, пожарот во Општината Македонски Брод, во повеќенаменското подрачје „Јасен“ сѐ уште не е под контрола. Таму гори мешана шума на многу непристапен терен и во тешки услови за гаснење.