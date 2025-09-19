пет, 19 септември, 2025

Штрајкови низ цела Франција, стотици илјади луѓе се приклучуваат на протестите

Се врши притисок врз новиот премиер, Себастијан Лекорну да ги преиспита најавените буџетски намалувања

Стотици илјади луѓе излегоа на улични демонстрации низ цела Франција, додека синдикатите штрајкуваат за да извршат притисок врз новиот премиер, Себастијан Лекорну, да ги преиспита буџетските намалувања и да дејствува во однос на платите, пензиите и јавните услуги.

Прекинат беше јавниот превоз бидејќи возачите на возови, автобуси и трамваи штрајкуваа, болничкиот персонал се придружи на протестите, а девет од 10 аптеки беа затворени бидејќи фармацевтите протестираа против политиките за цени. Околу еден од шест наставници во основните и средните училишта штрајкуваа, како и персоналот во училишните мензи. Неколку средни училишта од Париз до Амиен и Авр беа блокирани од ученици. Демонстрантите одржаа повеќе од 250 демонстрации и маршираа во градови од Париз до Марсеј, Нант, Лион и Монпелје.
„Гневот е огромен, како и решителноста – мојата порака до г-дин Лекорну денес е следнава: улиците се тие што мора да одлучат за буџетот“, рече Софи Бине, претседател на левичарскиот синдикат CGT, додека новиот премиер на Макрон се бори да состави буџет за следната година, како и да формира нова влада.
Денот на штрајкови и протести дојде во време на политичка криза во Франција. Минатата недела, Макрон го именуваше својот близок сојузник Лекорну за трет премиер за една година, откако претходните двајца – Франсоа Бајру и Мишел Барние – беа отстранети од парламентот поради несогласувања околу намалувањето на буџетот.

Лекорну беше назначен откако неговиот центрист претходник, Бајру, го загуби гласањето за доверба на 8 септември поради неговиот непопуларен план за буџетско стеснување од 44 милијарди евра и програма за штедење за намалување на јавниот долг на Франција.

Премиерот изјави дека ќе го отфрли длабоко непопуларниот предлог на Бајру за укинување на два државни празника. Но, синдикатите се загрижени дека другите елементи од буџетските намалувања на Бајру – како што е замрзнувањето на поголемиот дел од трошоците за социјална помош – би можеле да се одржат. Лекорну вети дека ќе ги укине доживотните привилегии за поранешните премиери, но досега не ги откри своите буџетски планови.

Лекорну има само неколку недели да излезе со текст за буџетот и да формира друга малцинска влада. Тој мора да избегне отфрлање на кој било буџет од страна на опозициските партии кои би можеле да покренат гласање за недоверба и да го отстранат од функцијата. Откако Макрон распиша ненадејни предвремени избори минатиот јуни, францускиот парламент е поделен меѓу левицата, крајната десница и центарот, без апсолутно мнозинство. Ова резултираше со повеќекратен застој околу буџетот.

