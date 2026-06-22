Вработените во Чешката телевизија и Чешкото радио, националните јавни сервиси, од полноќ стапија во еднодневен штрајк поради одлуката на владата, со измени на законот и без јавна расправа, да ја укине претплатата и да го префрли финансирањето на буџетот со 15 отсто помалку средства од сегашните, без никакви гаранции за независност од политичко мешање, пренесува Н1.

Иницијативата на вработените во „ČT“ и „ČRo Javnopravnо“, поддржана и од синдикатите, одлучи денешниот штрајк да биде умерен.

Водителите, новинарите и останатите вработени дојдоа на работа облечени во црно, емитуваа кратки вести за најавените измени на законот и за причините зошто овие две медиумски куќи, кои уживаат мнозинска доверба кај Чесите, не ги прифаќаат. Дел од емисиите доцнат една минута, при што екранот е црн со текст за штрајкот, додека целосно изземени од штрајкот се програмите и каналите за деца и младинци.

„Независно радио за сите“, „Ние им припаѓаме на слушателите“, „За вас, а не за политичарите“ се дел од транспарентите што вработените на Чешкото радио ги закачија на прозорците, заедно со црни знамиња.

Штрајкувачите во еден момент формираа жив ѕид околу зградата, по што следуваше минута молк и јавно читање есеј за демократијата од познатиот чешки меѓувоен писател Карел Чапек. Настанот го организираа и вработените во Чешката телевизија, а лидерот на Чешко-моравската конфедерација на синдикални сојузи, Јозеф Стршедула, го поддржа штрајкот и отпорот кон измените на финансирањето и драстичното намалување на средствата, без гаранции за политичко неинтервенирање во програмата.

Сегашната владејачка коалиција има затегнати односи пред сè со „ČT“, а премиерот Андреј Бабиш ја обвинува телевизијата дека води кампања против него бидејќи новинарите се занимаваат со неговиот судир на интереси, судски процеси за злоупотреба на европски фондови и „измислуваат афери“, иако тие подоцна завршуваат на суд, наместо да известуваат за тоа што, според него, неговата влада добро го направила за граѓаните.

Иако и министерот за култура Ото Клемпирж и премиерот Бабиш инсистираат дека нема намера да се мешаат во уредувачката политика, политичари од помалиот коалициски партнер, радикалната националистичка партија „Слобода и директна демократија“, отворено почнаа да зборуваат дека нема да се контролира само работењето на јавниот сервис, туку и содржината на програмата.

Владата се обидува да ги убеди Чесите, кои од пролетта неколкупати масовно излегуваа на улиците на протестите „Не ги даваме медиумите“, дека отпорот кон промените на финансирањето е всушност конструкција на чешката опозиција, иако протестите ги организираат граѓански иницијативи, студенти и ученици, поради незадоволство од состојбите и наводната негрижа на новинарите.

Министерот Клемпирж вчера ги обвини двете медиумски куќи дека се бунат само затоа што сакаат пари и не сакаат да штедат како сите други, додека експертите предупредуваат дека ČT и ČRo веќе штеделе повеќе од останатите институции, бидејќи висината на претплатата била замрзната од 2008 година и дури од минатата година ја зголемила околу 15 отсто претходната центристичка влада на Петр Фиала.

Покрај „ČT“ и „ČRo“ застанаа и меѓународни новинарски организации кои предупредуваат дека овие измени потсетуваат на притисоците врз јавните сервиси во Словачка за време на владата на Роберт Фицо и во Унгарија во периодот на премиерот Виктор Орбан.

Европската радиодифузна унија и „Репортери без граници“ предупредија дека ваквиот предлог-изменет закон го крши и Европскиот акт за слобода на медиумите (EMFA), донесен меѓу другото за да спречи политички притисоци врз јавните сервиси и да гарантира дека власта не одлучува како ќе бидат информирани граѓаните.