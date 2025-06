Што бара Русија од Украина во својот меморандум за мир?

Руските преговарачи ѝ предале на украинската делегација меморандум за мир со две потенцијални рамки за завршување на руската целосна инвазија врз Украина, на разговорите во Истанбул во понеделникот, пишува Москоу тајмс (Moscow Times).

Овие предлози, објавени од руските државни новински агенции, претставуваат најнов обид на Москва да ги наметне своите максималистички услови за крај на повеќе од тригодишната војна.

Првата предложена рамка бара Киев целосно да се повлече од регионите Доњецк, Луганск, Запорожје и Херсон, територии кои се делумно под руска окупација, но кои Москва ги смета за свои. Прекин на огнот во траење од 30 дена би стапил на сила веднаш штом започне повлекувањето на украинските сили, стои во меморандумот. Украина исто така би требало да ја премести својата војска на договорена оддалеченост од руската граница.

Втората опција, наречена „пакет-предлог“, не бара експлицитно капитулација на овие четири региони, но содржи широк список на барања.

Меѓу нив се:

Овој предлог, исто така, предвидува:

Според извор на Интерфакс упатен во преговорите, состанокот меѓу делегациите се одржал по 2,5-часовна средба лице-в-лице меѓу украинскиот министер за одбрана Рустем Умеров и советникот на Кремљ, Владимир Медински. Изворот ја опишал средбата како значаен чекор за поставување на тонот на пошироките преговори.

Меморандумот на Москва содржи повеќе долгогодишни барања на Кремљ, од кои многу се неприфатливи за Киев и неговите западни сојузници. Меѓу нив се:

Украинските власти официјално не се изјаснија за меморандумот, но министерот за одбрана Рустем Умеров преку објава на Твитер даде увид во украинската позиција и текот на состанокот.

I briefed the President of Ukraine @ZelenskyyUa on today’s meeting with the Russian side in Istanbul.

Upon returning to Kyiv, I will also present the Russian proposals — which they shared only today, directly during the negotiations.

The Ukrainian side acted clearly and… pic.twitter.com/MYuw15BPQw

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) June 2, 2025