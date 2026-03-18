Пожар на бродот „УСС Џералд Р. Форд“, во кој беа повредени морнари и уништени 100 кревети, е најновата несреќа што го погоди најголемиот носач на авиони во светот за време на маратонско распоредување, за кое некои тврдат дека го намалило моралот на екипажот. На море е речиси девет месеци, а во моментот стациониран во Црвеното Море за поддршка на војната против Иран. Носачот на авиони наводно ќе отплови за Крит на поправки, а официјалните лица, кои разговараа со Ројтерс под услов да останат анонимни, не кажаа колку долго се очекува бродот вреден 13 милијарди долари да остане на Крит.

Еден од службениците изјави дека речиси 200 морнари биле згрижени поради повреди поврзани со чад кога избувнал пожарот во главната зона за перење на бродот. Потребни биле часови за пожарот да се стави под контрола и имал влијание врз околу 100 места за спиење.

Еден војник бил евакуиран од бродот со повреди, изјави функционерот. Пентагон не одговори веднаш на барањето за коментар. „Њујорк тајмс“ објави дека двајца морнари добиле лекарска помош за повреди кои не се опасни по живот, повикувајќи се на Централната команда на американската војска. Откако првично избувнал пожарот, американската војска соопштила дека немало штета на погонскиот погон на бродот и дека носачот на авиони е целосно оперативен.

Носачот на бродови, со екипаж од повеќе од 4.000 морнари, наводно имал значителни проблеми со системот за тоалети додека бил на море, а американските медиуми опишуваат запушени системи и долги редици за тоалет на бродот.

Проблемот не е нов – во извештајот од 2020 година на Канцеларијата за одговорност на владата на САД се вели дека системот за тоалети на бродот е предмет на „неочекувано и често затнување“ и бара редовно испирање со киселина за да се исчисти, по цена од 400.000 долари секој пат.

Морнарицата ги потврди извештаите за проблеми со тоалетите во соопштението минатиот месец, но го цитираше раководството на бродот кое изјави дека „инцидентите со затнување се решаваат брзо од обучен персонал за контрола на штети и инженерски персонал, со минимално време на застој“.

Сенаторот Марк Ворнер, потпретседател на Комитетот за разузнавање на Сенатот, во вторникот остро го критикуваше продолженото распоредување на бродот.

„Форд и неговиот екипаж се доведени до работ на пропаст по речиси една година на море и ја плаќаат цената за неодговорните воени одлуки на претседателот Доналд Трамп“, рече тој во соопштението.

Во изјава за „Гардијан“ минатиот месец, морнарицата изјави дека нејзините операции „во динамични средини бараат огромна посветеност“ од сите морнари, „кои постојано ја покажуваат својата посветеност на мисијата“. Додаде дека барањата за одржување на бродот „се намалиле како што напредувало распоредувањето“.

Повлекувањето на „Форд“ би оставило значителна празнина во американските сили во регионот, каде што десетиците воени авиони што ги носи учествуваа во нападите против Иран.

Но, „Њујорк тајмс“, кој прв објави за обемот на штетата од пожарот, цитираше воен претставник кој рече дека „Форд“ веројатно ќе биде заменет од друг носач на авиони – „УСС Џорџ Х.В. Буш“ – кој се подготвува да се распореди на Блискиот Исток.

САД извршија напади врз повеќе од 7.000 цели откако започнаа операциите против Иран на 28 февруари. „Форд“ носи повеќе од 75 воени авиони, вклучувајќи ги и Ф-18 Супер Хорнетс, и управува со софистициран радарски систем за контрола на воздушниот сообраќај и навигацијата.

Пред распоредувањето на Блискиот Исток, носачот на авиони учествуваше во американските операции на Карибите, каде што американските сили извршија напади врз бродови за наводна шверц на дрога, запреа санкционирани танкери и го запленија венецуелскиот лидер Николас Мадуро.